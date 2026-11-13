Stasera, venerdì 13 novembre, il Grande Fratello Vip 2026 torna su Canale 5 con la diciottesima puntata, in onda dalle 22 con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli al suo fianco. La finale si avvicina e nella casa il clima resta rovente.

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Televoto e nomination, chi rischia l’eliminazione

Durante la diretta si saprà l’esito del televoto che coinvolge Danto, Varsi, Giulia Provvedi e Andreas Muller: chi raccoglie meno preferenze lascerà definitivamente la casa nella prossima puntata. Secondo i sondaggi online, al momento la posizione più solida è quella di Andreas Muller con il 34,63%, seguito da Giancarlo Danto al 25,17%, mentre restano più indietro Alessandro Varsi al 20,35% e Giulia Provvedi al 19,85%.

Le nomination di questa settimana derivano da una scelta ben precisa: Andreas Muller, il concorrente più votato nel televoto precedente, ha avuto la possibilità di proteggere gli uomini oppure le donne. Giulia Provvedi ha puntato su Danto, convinta che non si fosse schierato nelle discussioni, e Danto ha ricambiato indicando Provvedi. La cantante de Le Donatella può però contare sul sostegno dei fan di Guendalina Tavassi, che l’avrebbero già sostenuta nel televoto precedente. I numeri dei sondaggi non hanno valore ufficiale: a decidere è soltanto il voto degli spettatori.

Il pubblico avrà anche un altro compito. Ilary Blasi annuncerà infatti un televoto flash per scegliere il terzo finalista dell’edizione, dopo Guendalina.

Il calendario cambia in vista della finale del 30 novembre

Quella di stasera è l’ultima diretta con questa collocazione: Mediaset ha comunicato una modifica del palinsesto in vista della finalissima. Dopo la puntata di oggi il reality tornerà lunedì 16 novembre e lunedì 23 novembre, per chiudersi con il gran finale di lunedì 30 novembre.

Scontri in casa, dalla carne scongelata alle nomination

Tra i temi caldi della serata ci sono le tensioni tra i concorrenti. Megan e Andreas si sono scontrati ancora una volta, questa volta per della carne scongelata che l’ex ballerina di Amici stava per gettare e che il compagno di avventura ha bloccato richiamandola allo spreco di cibo.

«questo è uno spreco di cibo. Per me è una follia»

Nella discussione è intervenuta anche Guendalina, seconda finalista di questa edizione, che secondo Megan ha finito per alimentare la confusione: l’invito è stato a farsi da parte, visto che della cucina e della gestione dei pasti non si è mai occupata. Andreas, dal canto suo, continua a lamentarsi del comportamento dei più giovani e del modo in cui gestiscono cibo e spesa, denunciando uno spreco alimentare dentro la casa.

Un altro momento di attrito riguarda Danto, che ha manifestato disappunto verso Megan dopo aver ricevuto una nomination da lei. Sul fronte sentimentale, intanto, Piera e Roncaccia sono sempre più vicini, complici anche i fan che li sostengono dall’esterno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI