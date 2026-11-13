Dei cestini di formaggio rotti, una piadina senza squacquerone e un ruolo di executive chef preso troppo sul serio sono bastati a far esplodere, nella Casa del Grande Fratello Vip, la lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, andata avanti tra urla e accuse fino a notte fonda.

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I cestini rotti e i ruoli contestati

Belli è tornato nella Casa per lanciare una nuova prova voluta dagli autori, il Grande Fratello Bistrot: un ristorante gestito dai concorrenti che giovedì 12 novembre avrebbe dovuto servire clienti speciali. I compiti vengono assegnati subito: ad Alessandro Roncaccia vanno gli antipasti, a Giulia Provvedi e Varsi il servizio in sala, a Guendalina Tavassi e Marina La Rosa il lavaggio delle stoviglie, a Valeria Marini il ruolo di sous chef, mentre Belli si presenta come executive chef.

La preparazione dei cestini però non fila liscia. Roncaccia li rompe uno dopo l’altro e Belli, con toni da capo severo, gli dice di stare attento e di smettere di lamentarsi: ne servono venti e non c’è tempo da perdere. La reazione del ragazzo arriva subito.

“Io devo stare zitto e lavorare? Io parlo quanto mi pare. Ora vado a fumare una sigaretta, poi faccio la doccia e la sauna, adesso te lo faccio vedere io”

Prende le sue difese la Provvedi, che lo chef aveva appena rimproverato per aver aiutato Alessandro invece di occuparsi del suo ruolo di addetta al servizio. La discussione si accende, Belli alza la voce e le ordina di uscire subito dalla cucina, ma lei non cede e rincara la dose.

“Non mi muovo, sto dove mi pare. Tu non mi puoi urlare in faccia. Sei un cafone arrogante, abbassa la voce e fatti gli affari tuoi. I comandi li dai a casa tua”

Da quel momento i due giovani continuano a contestare i modi dell’executive chef, che li avverte: in qualsiasi altro ristorante sarebbero già stati cacciati per non aver rispettato i propri compiti e le richieste di un superiore.

La piadina, lo squacquerone e lo scontro che degenera

I cestini hanno dato il via alla lite, ma a far salire ancora la tensione ci pensa la piadina. Alessandro si accorge che lo squacquerone cremoso è finito e Belli gli passa diverse confezioni di fiocchi di latte, assicurandogli che andranno bene comunque. Roncaccia scoppia a ridere in faccia allo chef, gli fa notare che le provviste non le ha gestite lui e definisce incompetente chi se n’è occupato: una piadina con i fiocchi di latte, dice, non si può guardare.

A quel punto Belli perde la pazienza, sbatte la mano sul bancone e gli dice di andare in giardino a fumare se non vuole cucinare. Alessandro risponde per le rime e lo invita a farsi un giro lui, visto che non è capace nemmeno di gestire il ristorante. Le piadine finiscono lanciate sul piano di lavoro e le urla riempiono la stanza.

“Tu all’executive chef non rispondi così! Allo chef devi dire di sì e fare quello che ti dice. Zitto, devi stare zitto!”

Gli spintoni, il “non toccarmi” e la Casa spaccata

Durante la notte Roncaccia si sfoga con Varsi e accusa Belli di averlo spinto e strattonato, ribadendo un punto che considera non negoziabile: nessuno deve mettergli le mani addosso.

“Io gli ho detto ‘non mi devi toccare, non toccarmi!’. Non esagero, ti dico che mi ha spintonato”

Nello stesso racconto rinfaccia all’ex gieffino anche il ritorno nella Casa, ricordando che era stato eliminato e sostenendo che non abbia più motivo di restare lì dentro. Intanto la Casa si divide. Valeria Marini sta dalla parte di Alex, convinta che il ruolo dello chef duro ed esigente glielo abbiano assegnato gli autori, e Marina La Rosa le risponde che una cosa è la rigidità, un’altra è aggredire un concorrente: non serve difenderlo per forza, dice, visto che con lei non si è comportato allo stesso modo.

Paga il conto della serata anche Federica Morello, colpevole di aver riso e scherzato con Belli dopo aver finito di servire la cena. Roncaccia le chiede da che parte stia, le rinfaccia di averlo lasciato solo durante lo scontro e definisce il ruolo del rivale quello del giullare. La Morello replica di aver detto più volte, mentre i toni salivano, di smetterla perché stavano esagerando entrambi. Poco dopo, appartata con Megan Ria, ricostruisce la dinamica in modo diverso e sostiene che a provocare per primo sia stato proprio Alessandro.

“Guarda che lui era il primo, Alessandro gli gridava dietro e rideva. Megan, tu dovevi vedere come gli urlava dietro. Vogliamo dirlo perché Alex è andato in faccia ad Ale? Alex stava uscendo dalla stanza, quando Ale ha iniziato a prenderlo in giro, a chiamarlo ‘chef di questo c…avolo’, ‘non servi a niente’, ‘non sai fare nulla’. La cosa poi è degenerata e io ho detto a entrambi di calmarsi”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI