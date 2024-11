La diciottesima edizione del Grande Fratello ha sicuramente dei protagonisti assoluti. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, seppur ormai da giorni fisicamente separati tra casa e tugurio, continuano a far discutere. Per il milanese è arrivata nel corso della quattordicesima puntata una vera e propria strigliata a causa dei suoi comportamenti discutibili.

Le cose non sembrano andare meglio neppure per la ballerina, che nel corso dell’ultima settimana è finita al centro della polemica per diversi sfoghi molto duri nei confronti di Helena Prestes. La coppia, per un motivo o per l’altro, è nel mirino di una parte degli utenti, ma è altrettanto amata dall’ampia schiera di fan. Per Shaila oggi è arrivato il momento di ricevere un aereo molto criptico. Il messaggio l’ha letteralmente mandata in crisi.

Shaila lontana da Lorenzo: scontri e malumori

Seppur sotto l’occhio dubbioso di molti dei coinquilini, Shaila e Lorenzo stanno vivendo all’interno della casa del Grande Fratello una vera storia d’amore. I due hanno sofferto fortemente la separazione forzata, che si è protratta anche durante il giorno del compleanno di Spolverato. Tra pianti disperati e nostalgie, i due continuano a dichiararsi sentimenti reciproci, affrontando le critiche senza darvi troppo peso.

Per Shaila Gatta le ultime ore nella casa sono state più tese che mai, tra scontri di fuoco con l’ormai nemica Helena. Le irrisolvibili incomprensioni sono culminate con un nuovo battibecco a tavola, durante il quale perfino il paziente Luca Calvani è esploso in uno sfogo. Ma i sostenitori di Shaila continuano a coccolarla in questo momento di difficoltà anche sfruttando il mezzo degli aerei. Uno di questi tuttavia, ha particolarmente scosso la ballerina.

L’aereo spiazza Shaila: cosa c’era scritto

Gli aerei sono spesso utilizzati dai fan dei protagonisti del Grande Fratello per esprimere il loro supporto. Qualche volta però, vengono inviati ai vari beniamini anche per recapitare degli importanti messaggi dall’esterno. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ne ricevono in quantità, a dimostrazione del fatto che nonostante tutto sono molto amati da una porzione di telespettatori. Nella giornata di oggi infatti, uno di questi riportava la scritta: “Uniti e forti. Noi vediamo”.

Un ulteriore velivolo però, ha raggiunto la casa consegnando una comunicazione per l’ex velina molto più misteriosa. “Shaila l’amore è libertà. Svegliati”, si leggeva nella frase scritta in inglese e corredata da un cuoricino. Un messaggio che, chiaramente, sul momento ha lasciato la Gatta con l’amaro in bocca. La gieffina non ha potuto fare altro che fermarsi a riflettere sul significato di quanto scritto dai fan. La risposta più ovvia è che si tratti di un velato riferimento a Lorenzo e ai suoi comportamenti.

La ballerina dunque, si è sentita in dovere di giustificarsi affermando di sentirsi pienamente libera e che ognuno di loro porta avanti i suoi pensieri. Shaila ha spiegato che, a suo avviso, Spolverato non sarebbe intenzionato a cambiarla e che anche se fosse, lei non lo permetterebbe. Naturalmente non ha esitato a ringraziare comunque chi la sostiene per il pensiero premuroso, ma di certo qualcosa l’ha fortemente turbata.