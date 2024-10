Sulla casa del Grande Fratello hanno cominciato a sorvolare i primi aerei dei fan dedicati ai concorrenti. I primi destinatari di alcuni messaggi sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Successivamente, poi, sono arrivati anche altri due aerei, questa volta dedicati alla ballerina e a Javier Martinez. Ecco cosa c’era scritto e qual è stata la reazione dei concorrenti.

Gli aerei per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF e le reazioni

I primi aerei hanno iniziato a sorvolare la casa del Grande Fratello. Il primo è stato dedicato a Shaila e Lorenzo, i quali sono stati definiti dai fan “Shailenzo”. Il messaggio trasportato dal velivolo è stato il seguente: “Due anime non si perdono“. I concorrenti che in quel momento erano in giardino sono subito accorsi per chiamare i diretti interessati e fargli leggere il messaggio.

Entrambi sono rimasti piacevolmente colpiti dal gesto, al punto che hanno ringraziato in coro i numerosi fan che appoggiano questa coppia. Inoltre, i due sono apparsi anche molto d’accordo con il senso del messaggio. Successivamente, poi, è arrivato un altro aereo con su scritto: “L e S Paure + cuore“. Anche questo contenuto è stato comunque apprezzato dai diretti interessati, anche se ultimamente tra di loro c0è stato un raffreddamento.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I messaggi per Shaila e Javier generano un riavvicinamento

A seguire, poi, i concorrenti del GF sono stati spiazzati dall’arrivo di altri due messaggi, stavolta dedicati a Shaila e Javier. Nel primo c’era scritta una frase in spagnolo ovvero: “Porotos a fuego lento“. Messaggio volto ad esortare i due ragazzi ad andarci piano e a lasciare che sia il tempo a farli avvicinare. Sul secondo aereo, invece, c’era scritto: “Ancorati dal destino“. L’appellativo fato a questa coppia è stato “Shaviers”.

In questo caso, i due sono apparsi un po’ più impacciati, specie alla luce di quanto accaduto in queste ore tra di loro. In ogni caso, la bellezza dei messaggi ha spinto i due ad azzerare tutte le barriere tra di loro e a lasciarsi andare in un caloroso abbraccio in giardino davanti a tutti. Entrambi, comunque, sono apparsi decisamente contenti di riscuotere tutti questi consensi al di fuori del programma. Ora non resta che attendere per vedere che sviluppi ci saranno.