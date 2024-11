La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prosegue a gonfie vele. Il Grande Fratello, però, per rendere il clima un po’ più frizzante ha deciso di separare i due ragazzi, proprio in concomitanza del compleanno di Lorenzo. I concorrenti del GF, infatti, hanno organizzato una piccola festicciola per celebrare il lieto evento a cui, purtroppo, non ha potuto prendere parte la sua fidanzata. Quest’ultima, però, ha deciso comunque di fare in modo che venisse recapitata una sorpresa al coinquilino. Ecco cosa è successo e come ha reagito lui.

Il regalo di Shaila Gatta per il compleanno di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato sta trascorrendo all’interno della casa del Grande Fratello il suo compleanno. Il lieto evento, però, è oscurato dal fatto che il giovane non può trascorrere questo giorno speciale in compagnia di Shaila Gatta, questo perché il GF ha deciso di separarli. La donna si trova attualmente all’interno della casa, mentre Lorenzo è nel tugurio. Ebbene, malgrado la distanza, Shaila ha voluto comunque far sentire al suo fidanzato tutto il suo amore e la sua vicinanza.

A tal riguardo, in occasione del compleanno del giovane, la ballerina ha realizzato un cartellone al di sopra del quale ha scritto una serie di dediche importanti e frasi d’amore per il coinquilino. Inoltre, ha realizzato anche una decorazione fatta a mano con materiali di recupero per dimostrare al giovane quanto lo stesse pensando. Successivamente, poi, i due hanno avuto modo di chiacchierare un po’, ma separati dal divisorio che divide la casa dal tugurio. Ebbene, in tale occasione, si sono lasciati andare a delle dediche molto importanti.

Le dediche importanti tra Shaila e Lorenzo

Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare a dediche importanti. A quanto pare, la distanza che stanno vivendo in questi giorni sta contribuendo a rafforzare ulteriormente il loro sentimento. Lorenzo, infatti, ha ammesso di trovare in Shaila la sua donna ideale, lei ha tutto ciò che lui ha sempre cercato in una ragazza. Inoltre, le ha anche detto di vedere unicamente lei nel suo futuro. La Gatta ha ricambiato con lo stesso entusiasmo e la stessa passione le dichiarazioni romantiche del suo fidanzato.

Lorenzo ha anche detto di reputare Shaila la cosa più bella che gli sia mai capitata nella vita. Nel dirlo, il ragazzo si è lasciato scappare qualche lacrima. Shaila, dal canto suo, si è detta spaventata da tutta questa situazione e dalle forti emozioni che i due stanno provando. Nonostante ciò, però, ha voluto rassicurare il coinquilino esortandolo a fidarsi di lei. Insomma, sembra proprio che tra i due sia nato qualcosa di estremamente forte, anche se sul web c’è chi non crede ancora alla veridicità dei loro sentimenti, sta di fatto che reputa i due degli attori che stanno semplicemente interpretando un ruolo.