Luca Calvani pare abbia avviato una protesta nella casa del Grande Fratello. Il concorrente, che è considerato da tutti lo chef di casa, dato che è solito cimentarsi lui in cucina con piatti prelibati e gustosi, ha deciso di appendere, mestoli e padelle incrociando le braccia. Ma cosa avrà causato questo gesto inaspettato da parte del concorrente? A quanto pare, le critiche di alcuni compagni d’avventura. Ecco cosa è successo.

Ecco perché Luca Calvani è in protesta al Grande Fratello

In queste ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono confrontati in merito al comportamento assunto da Luca Calvani in questi giorni. L’attore, infatti, si è sempre cimentato nella cucina, tuttavia, sono un po’ di giorni che pare abbia deciso di “scioperare”. A provocare questa sorta di protesta da parte del concorrente pare siano state alcune critiche ricevute dai coinquilini sul suo modo di cucinare.

Luca, infatti è solito preparare dei piatti da chef, molto elaborati e, soprattutto, parecchio calorici. Alcuni compagni d’avventura, così, pur apprezzando gli sforzi del coinquilino, gli hanno palesato la richiesta di mangiare anche cose più leggere di tanto in tanto. Ebbene, questo pare abbia spinto Luca a protestare decidendo di non cucinare più.

Le critiche di alcuni concorrenti del GF

Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli e Tommaso Franchi, così, hanno deciso di confrontarsi in merito al comportamento del coinquilino. Il più critico è stato Giglio, il quale ha dichiarato di aver notato in Luca una certa chiusura nei riguardi dei giudizi altrui e una forte permalosità. Tommaso, invece, ha provato a spezzare una lancia in suo favore dichiarando che, in realtà, Calvani sia un uomo aperto ad opinioni diverse dalle sue. Pertanto, la scelta di non cucinare in questi giorni potrebbe anche essere solo una casualità.

Gli altri due ragazzi, però, non sono sembrati molto convinti da questa versione dei fatti ed hanno continuato ad accusare Luca di essere troppo permaloso e a tratti anche infantile. C’è da dire che, per il momento, non c’è stato un confronto diretto tra Luca e il resto del gruppo in merito alla faccenda. molto probabilmente, l’argomento sarà affrontato nel corso della puntata del GF di questa sera.