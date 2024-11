In queste ore c’è stata l’ennesima lite furiosa tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello. Le due hanno provato a riconciliarsi dopo tutto quello che è accaduto nelle scorse settimane, ma tutti i tentativi sono risultati fallimentari. Di recente, infatti, le due hanno colto nuovamente la palla al balzo per scagliarsi l’una contro l’altra.

Le accuse di Shaila Gatta contro Helena Prestes e la gaffe della modella

Helena Prestes e Shaila Gatta si sono scontrate al GF. La ballerina ha recriminato alla modella di essere falsa e di non essersi mai comportata in maniera sincera nei suoi riguardi. La Gatta ha dichiarato di aver provato di tutto pur di riuscire a ricostruire un rapporto con lei, ma si è trovata dinanzi sempre un muro.

Successivamente, poi, Shaila ha accusato la sua compagna d’avventura di essere una codarda, che non ha il coraggio di affrontarla e di dirle in faccia quello che pensa. Per contro, invece, lei le ha sempre detto tutto quello che pensa, senza nascondersi. Ad un certo punto, poi, la giovane ha posto anche la coinquilina in una situazione di imbarazzo. Nello specifico, ha detto davanti a tutti che Helena professava di essere interessata a Javier Martinez, mentre poi scriveva una lettera a Lorenzo Spolverato. Secondo Shaila alla modella non è mai smesso di piacere Lorenzo.

Nessun punto d’incontro tra le due al GF

Dinanzi tutte queste accuse, Helena ha replicato in maniera altrettanto perentoria. La giovane ha negato tutte le accuse della ballerina, rivelando di non essere più interessata a Spolverato. Successivamente, poi, ha accusato Shaila di essere invidiosa di lei.

La Gatta, poi, si è appellata al fatto che in casa sono tanti i concorrenti del GF che criticano i comportamenti di Helena. Se tante persone ritengono che la giovane commetta degli errori, evidentemente è vero, di conseguenza, è Helena che dovrebbe cambiare atteggiamento e prestare maggiore attenzione alle sue azioni. La Prestes non è apparsa convinta, sta di fatto che la discussione tra le due si è conclusa senza alcun punto di incontro.