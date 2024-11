Le personalità più forti all’interno della casa del Grande Fratello si riconoscono in fretta, ma un carattere che si fa notare rischia spesso anche conseguenze indesiderate. Nell’edizione in corso tra i personaggi di punta si è distinto Lorenzo Spolverato, che ha fatto discutere per la controversa relazione nata con Shaila Gatta.

Ma non è più soltanto il famoso quadrilatero a far parlare il pubblico a casa, perché nel corso della tredicesima puntata Alfonso Signorini ha mandato al gieffino un messaggio molto chiaro. I suoi comportamenti sono finiti al centro della polemica e per lui i richiami sembrano non essere finiti. Nelle ultime ore il milanese ha rivelato ai compagni ciò che gli è stato comunicato in confessionale.

Lorenzo Spolverato richiamato dal GF: a rischio la permanenza in casa?

Sono stati tanti gli scivoloni a cui Lorenzo Spolverato si è lasciato andare nella casa più spiata d’Italia nelle ultime settimane. Il gieffino ha lasciato trasparire un temperamento acceso, che spesso lo porta ad utilizzare frasi che scatenano le durissime critiche dei telespettatori. É successo con l’insulto riferito a Javier che ha letteralmente indignato il web, ma anche con il riferimento ad Helena che, a suo dire, “si meritava di essere messa in un angolo”.

Una serie di prove che hanno portato molti a chiedere la squalifica per atteggiamenti aggressivi e che hanno spinto Alfonso Signorini a lanciare un avvertimento ben preciso. In diretta su Canale 5, il conduttore lo ha invitato a moderare i toni, spiegando che dopo un eventuale successivo strafalcione la produzione non sarebbe più stata clemente con lui. Spolverato però, a quanto pare ha ricevuto dei seri richiami anche all’interno del confessionale. Lui stesso ha svelato cosa gli è stato detto.

“Devo abbassare i toni”: Lorenzo Spolverato bacchettato dagli autori

La ramanzina di Alfonso Signorini sembra non essere bastata per convincere Lorenzo Spolverato a modificare il suo comportamento, tanto che subito dopo la puntata ha continuato definendo Helena Prestes “da manicomio”. É stato lui stesso a confidare infatti, alla coinquilina Amanda che gli avvertimenti degli autori sono proseguiti nel confessionale, dove è stato ulteriormente bacchettato.

“Mi è stato detto di abbassare i toni”, ha rivelato il gieffino agli altri, affermando di essere cambiato proprio a causa dei confessionali molto “tosti” ai quali sarebbe stato sottoposto. Spolverato ha detto di aver accettato la situazione, evitando ora di attaccare gli altri e tentando di essere più riflessivo. Un cambio di ruolo che tuttavia, non convince appieno il pubblico che segue il Grande Fratello. Il concorrente si è davvero reso conto, come lui stesso dichiara, di poter apparire arrogante? C’è chi da casa pensa che la sua forzatura da “buono” sia destinata a durare poco.