Per la prima volta durante la diciottesima edizione il Grande Fratello è andato in onda di sabato sera. L’appuntamento condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è entrato subito nel vivo delle tante tematiche che sono state affrontate.

Il primo argomento è stata la profonda amicizia nata tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, che potrebbe provare qualcosa in più per lui. Si è chiacchierato poi, dell’avvicinamento che sta avvenendo tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Il pallavolista è stato chiamato a confrontarsi in studio faccia a faccia con Lorenzo Spolverato, il quale continua a nutrire grande risentimento per lui.

Nei primi blocchi inoltre, anche il comportamento delle Non è la Rai è stato esaminato. Il loro “voltafaccia” non convince Yulia Bruschi ma neppure Beatrice Luzzi. La serata però, è stata ricca di tanti altri colpi di scena. Scopriamoli in questo riassunto.

GF 18, quattordicesima puntata: il caso Alfonso, Federica e Stefano

Naturalmente un blocco importante della puntata del GF è stato dedicato al nuovo triangolo amoroso nato a Temptation Island. Federica sembra essere ancora molto confusa, nonostante i tentativi di farle mettere le cose in chiaro con i due uomini.

Da una parte, si avvicina con teneri baci al suo ex compagno. Dall’altra, riserva dei sofferti addii al tentatore, che nel corso della serata ha affermato addirittura di provare dei sentimenti per lei. Nonostante una lettera scritta di suo pugno alla ragazza, lei per il momento vuole darsi una chance con Alfonso. Le dinamiche però, stanno nuovamente per cambiare.

GF 18, quattordicesima puntata: Lorenzo Spolverato “perdonato”

Dopo i tanti atteggiamenti aggressivi che hanno scatenato le polemiche del pubblico a casa, Lorenzo Spolverato è stato messo sotto esame. Nessuna decisione drastica per lui, ma piuttosto un tentativo da parte del conduttore di scavare a fondo fino alle radici del suo disagio. Come già detto in precedenza, il gieffino ha cercato di giustificarsi con la difficile situazione vissuta da ragazzino, quando il quartiere lo ha portato a frequentare gente violenta.

Il milanese ha raccontato di essere stato obbligato varie volte a compiere atti cruenti e sbagliati e che questo ha lasciato in lui gli strascichi dei suoi attuali comportamenti. Inoltre al settimanale DiPiù, la madre ha rivelato che all’età di 15 anni Lorenzo ha vissuto un particolare episodio a seguito del quale si è chiuso in casa per un anno.

GF 18, quattordicesima puntata: eliminato e tugurio, casa divisa

Per i telespettatori è arrivato il momento di scoprire chi è stato il nuovo eliminato. A contendersi il posto in casa questa volta erano Jessica, Lorenzo, Amanda, Alfonso e Clayton. I diversi nomi sono stati via via salvati, fino a giungere a Clayton, che ha dovuto abbandonare per sempre il reality show.

Una grossa novità inaspettata ha atteso poi i concorrenti: la casa è stata letteralmente divisa. Il Grande Fratello ha deciso di smuovere le coppie formatesi all’interno del programma, partendo da Alfonso e Federica e proseguendo a catena con gli altri.

Tra i due, D’Apice ha deciso di restare in tugurio, seguito poi a ruota da Mariavittoria, Lorenzo, Yulia e Javier. Gli altri resteranno in casa. Le prime scintille di gelosia da parte di Alfonso sono già scattante durante la prova del bacio in apnea, che la Petagna ha affrontato insieme a Stefano Tediosi. Si preannunciano giornate movimentate.

GF 18, quattordicesima puntata: immuni e nomination

La divisione dei concorrenti in due gruppi ha portato alla necessità di votare tra i componenti della propria squadra. In tugurio dunque, si sono svolte le nomination palesi con le quali Lorenzo è risultato il primo al televoto. In casa invece, i piramidali hanno decretato quali concorrenti dovessero esprimere le palesi e quali le segrete. La particolarità di questa puntata è che nessuno ha avuto la possibilità di essere immune.

Le votazioni hanno portato a conoscere i nomi dei prossimi gieffini che si sfideranno: Stefano, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila ed Amanda. La nuova convivenza divisa dei protagonisti del GF riserverà sicuramente molte sorprese nel corso di queste giornate. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di martedì, non resta che scegliere come rivedere la replica della serata in TV e streaming.