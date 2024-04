Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, mercoledì 3 aprile 2024, come sempre su Canale 5. Un nuovo appuntamento ricco di emozioni e di sorprese per gli allievi, in attesa che si svolga la terza puntata del serale di sabato. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola più famosa d’Italia? Nel daily saranno stati mostrati degli episodi accaduti in casetta o con i professori? Magari saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida? I più curiosi sperano anche che venga approfondite la questione Lil Jolie dopo la polemica alzata dalla cantante, nello sfogo che abbiamo visto ieri. Le parole dell’allieva stanno dividendo i fan del programma tv… In ogni caso, quello che è successo nel daytime noi ve lo facciamo scoprire qui di seguito.

Amici 23, nuovo guanto per Mida

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con un nuovo guanto di sfida giunto in casetta per Mida. A scrivere all’allievo è stata Anna Pettinelli. La professoressa vuole metterlo a confronto ancora con Martina. Lei crede che il ragazzo e la sua insegnante, in modo del tutto insensato, continuino a rifiutare i guanti, anche se si chiede solo di cantare. La Pettinelli pensa che Mida non voglia mettersi in gioco, vuole cantare ciò che desidera lui e con gli espedienti tecnici per non fare figuracce.

Anna ha detto che i ballerini si cimentano anche in ciò che non appartiene al loro stile e nessuno frigna. Mida invece è una lagna continua. Lei si rende conto che per lui cantare a cappella è troppo difficile perché è un insicuro cronico. A questo punto, la Pettinelli ha deciso di mettere a disposizione di Mida il pianoforte ad accompagnarlo, dunque non dovrà cantare a cappella. Non dovranno esserci altri aiuti, a parte il reverbero. La prof ha detto che se anche questo guanto non andrà bene, Mida passerà alla storia di questo programma come quello che se la faceva sotto e che non sapeva cantare altro fuori del suo mondo. La Pettinelli ha invitato l’allievo a cantare anche se sbaglierà e anche se non prenderà il punto, per dimostrare di avere coraggio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mida e Martina credono che sia un guanto simile agli altri e quindi non equo. Cosa dovrà cantare Mida? La donna cannone di Francesco De Gregori.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Mida incontra Lorella Cuccarini

Mida ha parlato con Lorella Cuccarini. La prof ha definito Mida e la Pettinelli come due capoccioni. L’allievo ha riferito a Lorella la sua idea. Lei invece ha provato a farlo riflettere, un po’ come aveva già fatto le altre volte. Secondo la Cuccarini infatti, questo brano necessità di intensità e di interpretazione e potrebbe essere un punto dalla parte di Mida. Quest’ultimo però ha dimostrato nuovamente il suo disappunto. La professoressa però non si è persa d’animo ed ha continuato ad insistere con il suo allievo. Per lei Mida dovrebbe provarci, ancor prima di accettare. Il ragazzo ha deciso di provare il brano prima di prendere una decisione definitiva.

Mida inizia a provare ma…

Dopo il confronto con la Cuccarini però, Mida ha iniziato a provare la canzone ma le cose non sono andate molto bene. In saletta ha detto alla vocal coach di voler sentire nuovamente Lorella perché per lui questo guanto è solo una perdita di tempo. Mida era abbastanza agitato ed ha detto che è assurdo che un professore di Amici abbia ancora il tarlo dell’autotune nel 2024… A questo punto il ragazzo rifiuterà il guanto?

Una sorpresa per Sofia

Sofia è rimasta delusa per non essersi esibita durante la prima puntata del serale. I suoi genitori le hanno mandato un video: una reazione mentre la figlia ballava New York New York nel secondo appuntamento. La mamma e il papà della giovane ballerina di Emanuel Lo si sono dimostrati particolarmente felici e orgogliosi di lei. La reazione di Sofia? E’ scoppiata in lacrime. La danzatrice non si aspettava di ricevere questo video e si è detta molto contenta.

Sofia ha potuto parlare al telefono con la sua mamma e ha comunicato lei di aver visto il video della reazione durante la seconda puntata del serale. Per la madre della ballerina è stata una grande emozione.

Petit e Marisol

Il rapporto tra Petit e Marisol continua tra tante confidenze e tanta complicità. La ballerina ha detto al fidanzato di essere molto felice e sorpresa quando le capitano cose belle. Lei ha fatto sempre tante gare e pensava di non vincere. Ma quando arrivava il premio era sempre sorpresa. E lo stesso vale anche ad Amici. Petit pensa che Marisol è consapevole di essere forte. Lei crede effettivamente di essere dotata e portata per la danza. Marisol però vede negli altri qualcosa che in lei manca ancora. Un esempio? La personalità. Pensa di averla ma di essere timida. Parlando, anche Petit ha detto di essere molto timido e di apparire quasi ingenuo. Una bella conversazione tra i due fidanzati…

Un guanto di sfida per Holden

In casetta è arrivato un guanto di sfida per Holden. A scrivere al cantautore è stata Lorella Cuccarini. Per lei c’è una questione in sospeso perché l’allievo ha accettato il compito e poi ha fatto un passo indietro. Infatti non si tratta di nuovo guanto vero e proprio… Lorella aveva già inviato un guanto ad Holden sullo staging contro Mida in cui doveva muoversi anche con una professionista. L’allievo aveva accettato ma dopo le prime prove, aveva deciso di parlare con Zerbi e mettere per un attimo in pausa il guanto, promettendo di continuare a lavorarci su al suo prof. La Cuccarini ha quindi scritto nuovamente ad Holden. La sua reazione?

Holden ha detto che il problema non è nella coreografia ma nel fatto che il guanto è arrivato in un momento in cui c’è tanto lavoro da fare ed ha difficoltà nella memorizzazione, soprattutto per le mosse del balletto. Lui è felice di lavorarci ma non è d’accordo sul fatto di chiudersi a guscio. Quindi è un po’ dispiaciuto dalle parole di Lorella. In ogni caso, Holden vuole portare a termine il lavoro come aveva già detto a Zerbi, perché ormai è diventata una vera e propria sfida per lui.

Un pesce d’aprile per Mida, Holden e Petit

In occasione del pesce d’aprile, le ragazze hanno deciso di farsi aiutare da Elena D’Amario per fare uno scherzo a Mida, Holden e Petit. Le giovani ha detto alla professionista di voler far sentire i colleghi un po’ a disagio. Le ragazze hanno quindi comunicato ad Elena la loro idea e lei ha accettato e dato i consigli alle cantanti e alle ballerine per poter far riuscire lo scherzo.

Tutti gli allievi sono andati a lezione di ”scambio energetico” con Elena e Sebastian. I professionisti hanno fatto dei segni della cultura tribale sul viso dei ragazzi. Poi hanno iniziato a muoversi nello spazio a disposizione, tra movimento e versi. La lezione è andata avanti con altri esercizi. Inutile dire che le ragazze e i professionisti ci hanno dato dentro e la faccia degli uomini era tutto un programma…

A fine lezione, Elena ha detto che si aspettava una maggiore serietà. Ma in fondo non fa niente se hanno riso perché era tutto uno scherzo!