Dopo un giorno di pausa per la Pasquetta, per la gioia di tutti i fan, su Canale 5 è ufficialmente tornato in onda il daytime di Amici 23! Il nuovo appuntamento con gli allievi della scuola più famosa d’Italia è andato in onda proprio qualche minuto fa, oggi 2 aprile 2024. Che cosa sarà accaduto in questa nuova puntata dell’amatissimo talent? Trattandosi del daytime post seconda puntata del serale, saranno arrivate le attesissime reazioni dei ragazzi a quello che è accaduto in studio, comprese le eliminazioni dei due ballerini Nicholas e Giovanni? Saranno già giunti in casetta i primi guanti di sfida in vista del prossimo sabato? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, Nicholas incontra Gaia e Martina

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio si è aperta con quanto accaduto durante l’appuntamento con il serale di sabato. Per la precisione con l’eliminazione di Nicholas. Il ballerino ha potuto incontrare Gaia e Martina in sala relax prima di abbandonare definitivamente il programma. Le ragazze sentiranno tanto la mancanza dell’amico ma sono consapevoli che farà tanta strada, anche perché mette una grande passione in quello che fa. Le lacrime in questo incontro non sono mancate…

Nicholas non pensava di uscire ma sicuramente si è divertito tanto. Uscire dalla casetta con le valige per lui è stato il momento più duro perché ha realizzato che non ci tornerà mai più. Il ballerino ha riferito di aver scritto tre lettere che le ragazze potranno aprire in casa, dopo aver salutato il loro ormai ex compagno di avventura. Una lettera per Gaia, una per Martina ed una per Giovanni! Prima di andare via, Gaia ha chiesto a Nicholas di farle una presa!

Giovanni legge la lettera di Nicholas

Anche Giovanni ha dovuto abbandonare il programma ma prima di lasciare la casetta, Gaia ha consegnato lui una lettera che ha scritto Nicholas. I due ballerini non si parlavano ormai da tempo. Cosa ha scritto Nicholas?

Che sicuramente si potranno chiarire fuori, bevendo un caffé a Genova che però dovrà pagare proprio Giovanni! Quest’ultimo si è detto molto contento perché, una volta uscito dalla trasmissione, avrebbe proprio voluto un confronto con il danzatore.

Giovanni abbandona Amici 23

Intanto pure l’eliminazione di Giovanni ha creato dispiaceri in casetta, soprattutto a Petit che non ha potuto fare a meno di piangere. Il cantante è stato consolato dai suoi compagni e anche da Marisol. Per Petit il ballottaggio tra Giovanni e Marisol è stato molto duro perché sono le persone con cui ha legato di più ma è contento che la fidanzata sia rimasta. Giovanni è corso ad abbracciare Petit e lo ha rassicurato dicendo che fuori dal programma si rivedranno.

Giovanni ha ufficialmente lasciato il programma tra gli abbracci dei programmi.

I commenti sui giudizi di sabato

I ragazzi hanno commentato le esibizioni ed i giudizi arrivati durante la puntata di sabato.

Mida vs Gaia . Innanzitutto, Lil Jolie e Martina hanno detto che loro si emozionano tanto quando balla Gaia. Gaia è rimasta molto contenta del commento di Michele Bravi perché è felice di essere riuscita a raccontare una storia, come ha detto il cantante. Il giudizio di Giuseppe Giofré, secondo Gaia, è stato molto intenso e l’ha colpita tanto. Marisol pensa che il racconto e la trasparenza siano un punto di forza della ballerina e lei ha tecnica, cosa che pensa pure Sarah. Gaia, invece, vorrebbe avere le doti di Marisol! Mida ha ricevuto dei bei commenti sull’interpretazione da Bravi che lo ha trovato a tratti ingenuo ma lo ha premiato. Magari perché si è fatto vedere sotto un altro punto di vista…

. Innanzitutto, Lil Jolie e Martina hanno detto che loro si emozionano tanto quando balla Gaia. Gaia è rimasta molto contenta del commento di Michele Bravi perché è felice di essere riuscita a raccontare una storia, come ha detto il cantante. Il giudizio di Giuseppe Giofré, secondo Gaia, è stato molto intenso e l’ha colpita tanto. Marisol pensa che il racconto e la trasparenza siano un punto di forza della ballerina e lei ha tecnica, cosa che pensa pure Sarah. Gaia, invece, vorrebbe avere le doti di Marisol! Mida ha ricevuto dei bei commenti sull’interpretazione da Bravi che lo ha trovato a tratti ingenuo ma lo ha premiato. Magari perché si è fatto vedere sotto un altro punto di vista… Il guanto di sfida tra Martina e Mida è stato annullato. Martina in casetta ha detto che il collega sarebbe stato in difficoltà anche se studiando sarebbe comunque stato in grado di farlo. Mida ha detto che queste parole di Martina, in disaccordo con la sua prof, la Pettinelli, le fanno onore.

è stato annullato. Martina in casetta ha detto che il collega sarebbe stato in difficoltà anche se studiando sarebbe comunque stato in grado di farlo. Mida ha detto che queste parole di Martina, in disaccordo con la sua prof, la Pettinelli, le fanno onore. Martina vs Nicholas . Malgioglio ha fatto un sacco di complimenti alla voce di Martina anche se vorrebbe un cambio di look. La cantante in casetta ha detto di avere tanti capelli ma ci proverà!

. Malgioglio ha fatto un sacco di complimenti alla voce di Martina anche se vorrebbe un cambio di look. La cantante in casetta ha detto di avere tanti capelli ma ci proverà! Petit vs Lil Jolie . Lil ha commentato il commento di Zerbi in cui chiedeva alla Pettinelli se fosse certa dello schieramento. Lei ha detto di non averci dato troppo peso e crede sia risaputo che Rudy abbia un debole per Petit, già quando era nella sua squadra. Petit si è detto contento dei commenti positivi di Malgioglio su di lui. Bravi ha detto che è come se Lil avesse un freno a mano tirato. La cantante si è sfogata dicendo che, nonostante la bronchite, si è lasciata andare. Non riesce a capire cosa fare e si sente messa in secondo piano. Come se la sua riservatezza, la sua ansia e la sua personalità vengono percepite in un modo, mentre quelle di Holden no. Lei cerca di comunicare con il suo timbro e prende la cosa molto sul personale. Lil cerca il suo riscatto ma puntualmente sembra non arrivare. Pensa di essere un libro aperto quando canta, crede di avere un mondo dentro. Martina e Sofia credono che il commento fosse riferito anche ad una esibizione in cui Lil aveva dato di più. Riuscirà Angela a prendere finalmente una bella soddisfazione?

. Lil ha commentato il commento di Zerbi in cui chiedeva alla Pettinelli se fosse certa dello schieramento. Lei ha detto di non averci dato troppo peso e crede sia risaputo che Rudy abbia un debole per Petit, già quando era nella sua squadra. Petit si è detto contento dei commenti positivi di Malgioglio su di lui. Bravi ha detto che è come se Lil avesse un freno a mano tirato. La cantante si è sfogata dicendo che, nonostante la bronchite, si è lasciata andare. Non riesce a capire cosa fare e si sente messa in secondo piano. Come se la sua riservatezza, la sua ansia e la sua personalità vengono percepite in un modo, mentre quelle di Holden no. Lei cerca di comunicare con il suo timbro e prende la cosa molto sul personale. Lil cerca il suo riscatto ma puntualmente sembra non arrivare. Pensa di essere un libro aperto quando canta, crede di avere un mondo dentro. Martina e Sofia credono che il commento fosse riferito anche ad una esibizione in cui Lil aveva dato di più. Riuscirà Angela a prendere finalmente una bella soddisfazione? Mida vs Holden . Cristiano ha fatto un bellissimo complimento ad Holden e lui si è detto contento. Bravi ha fatto i complimenti ad entrambi anche se ha dato il punto ad Holden. Mida ha detto che ci sta, lui si è sentito bene nel pezzo ma crede che anche il collega abbia fatto una bella esibizione.

. Cristiano ha fatto un bellissimo complimento ad Holden e lui si è detto contento. Bravi ha fatto i complimenti ad entrambi anche se ha dato il punto ad Holden. Mida ha detto che ci sta, lui si è sentito bene nel pezzo ma crede che anche il collega abbia fatto una bella esibizione. Petit vs Sofia. Il primo ha perso ma ha detto che ci sta perché la ballerina se lo meritava, per lui ha fatto un grande miglioramento, evidente, dal pomeridiano al serale. Lei pensa che i suoi genitori avranno pianto moltissimo!

Lil Jolie ha detto che secondo lei è cambiato il metodo di giudizio al serale, visto che lei è considerata la più scarsa… La cantante ha quindi continuato a dimostrare un po’ di disappunto. Per Lil forse ora lo spettacolo conta di più. Si è detta molto arrabbiata. Forse questa questione verrà riaffrontata? Intanto sui social molti utenti sembrano essere d’accordo con le parole di Lil…

Petit e Marisol sempre più complici

Petit e Marisol sono sempre molto complici, anche nelle piccole cose. La ballerina ha invitato il cantante ad aiutarla nelle pulizie della casetta, per essere più veloci e potersi poi fare le coccole. Ad un certo punto Marisol ha detto al fidanzato che è come se stessero pulendo casa loro.