Giovedì 24 febbraio si giocherà la partita Sinner-Hurkacz, quarto di finale dell’ATP Dubai 2022. Dopo aver rischiato di uscire al primo turno contro Davidovich Fokina (3 match point consecutivi annullati), Jannick Sinner ha liquidato in due set a zero l’ex Fab 4 Andy Murray, col punteggio di 6-4, 6-2, mettendo in campo un gioco molto più solido e variegato rispetto a quello visto 24 ore prima nel match poco brillante contro l’avversario spagnolo. Murray non ha potuto fare nulla contro la furia dell’altoatesino, che battendo il campione britannico si è regalato i quarti di finale del torneo che rientra nel circuito dell’ATP 500.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere Sinner-Hurkacz del 24 febbraio in televisione e in streaming, più l’orario esatto dell’incontro.

ATP Dubai 2022: a che ora inizia Sinner-Hurkacz

Il quarto di finale dell’ATP Dubai 2022 Sinner-Hurkacz inizierà non prima delle ore 13:20. I due giocatori si sfideranno sul campo principale, preceduti dal primo incontro del giorno tra lo statunitense Mc Donald e il russo Andrej Rublev, numero due del seeding.

ATP Dubai 2022: dove vedere Sinner-Hurkacz in TV

L’incontro Sinner-Hurkacz di giovedì 24 febbraio sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky.

SuperTennis è il canale televisivo gratuito della Federazione Italiana di Tennis. Nel mese di febbraio ha trasmesso l’ATP Rio de Janeiro e l’ATP Acapulco, mentre nella prima settimana di marzo offrirà la copertura televisiva del turno preliminare di Coppa Davis 2022 Italia-Slovacchia.

ATP Dubai 2022: dove vedere Sinner-Hurkacz in streaming

Lo streaming del match Sinner-Hurkacz dell’ATP 500 di Dubai sarà visibile gratis su supertennis.tv, su Sky Go e su NOW.

L’accesso alla visione del live streaming su supertennis.tv è consentita ai soli utenti registrati al sito. L’iscrizione è gratuita e richiede soltanto l’inserimento di un indirizzo email e dei propri dati personali.

Sky Go e NOW sono invece due servizi disponibili gratis rispettivamente agli abbonati Sky e agli abbonati NOW.

Confronti Sinner-Hurkacz

Prima del quarto di finale dell’ATP Dubai 2022, Sinner e Hurkacz si sono affrontati altre due volte, con un bilancio di una vittoria a testa. Jannick Sinner ricorderà bene la sconfitta contro Hubert Hurkacz nella finale del Masters 1000 di Miami, soltanto in parte dimenticato grazie alla vittoria ottenuta sul polacco alle ATP Finals di Torino a fine anno nella prima fase.