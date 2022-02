Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP Acapulco 2022. Insieme a Rotterdam, Rio de Janeiro e Dubai, è il terzo ATP 500 che si disputa quest’anno nel mese di febbraio. L’Open del Messico è un torneo sul cemento dal 2014, mentre prima di allora era sempre stato sulla superficie rossa. Quest’anno tra i partecipanti figura anche Matteo Berrettini, impegnato in questi giorni in Brasile dove è testa di serie numero uno. Non lo sarà invece in terra messicana, dove il numero uno del seeding spetterà al russo Medvedev, finalista dell’ultimo Australian Open.

Di seguito tutte le informazioni da sapere su dove vedere l’ATP Acapulco 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’ATP Acapulco 2022 in TV

L’ATP Acapulco 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. SuperTennis è il canale televisivo in HD della FIT (Federazione Italiana Tennis), visibile sia gratuitamente sul digitale terrestre sia sulla piattaforma Sky al canale numero 224.

Dove vedere l’ATP Acapulco 2022 in streaming

Lo streaming del torneo ATP 500 Acapulco 2022 sarà visibile su supertennis.tv, il sito ufficiale di SuperTennis, che trasmette in simulcast i contenuti televisivi in onda sul canale 64. La riproduzione del video è consentita soltanto agli iscritti al portale: per guardare quindi in streaming le partite è necessario completare prima la registrazione al portale. In caso di problemi, il consiglio è di ricaricare la pagina web, oppure uscire dal sito e rientrare.

Entry list ATP Acapulco 2022: gli italiani iscritti al torneo

L’entry list del torneo ATP Acapulco 2022 vede tra i partecipanti due italiani: Matteo Berrettini (numero 5 del seeding) e Lorenzo Sonego (numero 10 del seeding). Guardando ai valori in campo, teoricamente Matteo dovrebbe avere strada libera fino ai quarti di finale, mentre Lorenzo potrebbe raggiungere gli ottavi. Entrambi gli azzurri prima dell’Open del Messico hanno preso parte al torneo ATP di Rio de Janeiro, dove Sonego si è arreso agli ottavi di finale contro il serbo Kecmanovic.

Rispetto agli altri ATP 500 che si sono giocati, o si giocheranno nei prossimi giorni, l’ATP Acapulco 2022 presenta un entry list di eccezionale livello. Oltre a Rafael Nadal, numero quattro del tabellone, tra i partecipanti figurano anche il russo Daniil Medvedev, il tedesco Alexander Zverev (campione uscente) e il greco Stefanos Tsitsipas. Tutti e quattro i tennisti elencati qui sopra sono davanti nel ranking al nostro Matteo Berrettini.