Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP Dubai 2022. C’è grande attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic, dopo l’esclusione clamorosa dall’Australian Open. In una recente intervista all’emittente britannica BBC, il numero uno del ranking non ha nascosto la sua delusione per quanto successo in Australia, ma ha ribadito il suo pensiero: non accetterà imposizioni in merito al vaccinazione, a costo di rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon.

Un altro motivo d’interesse per guardare l’ATP 500 di Dubai è la presenza di Jannick Sinner. Il numero due italiano, dopo aver raggiunto i quarti di finale in terra australiana, si è separato dal suo allenatore Riccardo Piatti. Sono in tanti a porsi dei dubbi sulla necessità o meno di cambiare guida tecnica alla luce degli straordinari risultati raggiunti negli ultimi due anni: il torneo di Dubai sarà il primo esame che Sinner dovrà superare per allontanare le inevitabili pressioni in seguito alla sua scelta.

Ecco tutte le informazioni su come e dove vedere l’ATP Dubai 2022 in TV e in streaming.

Dove vedere l’ATP Dubai 2022 in TV

L’ATP Dubai 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky. La copertura televisiva inizierà a partire dalla prima giornata di lunedì 21 febbraio, quando in Italia saranno le ore 11:00.

Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, già vincitore in cinque occasioni del Dubai Duty Free Tennis Championship. Il secondo atleta più accreditato nell’entry list del torneo è il russo Andrey Rublev, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime. Quarto il nostro Jannick Sinner, che si presenta all’ATP 500 di Dubai da numero 10 del mondo.

Dove vedere l’ATP Dubai 2022 in streaming

Lo streaming dell’edizione 2022 dell’ATP 500 di Dubai sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio gratuito per tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento Sky, disponibile sia tramite computer collegandosi al sito skygo.sky.it sia attraverso i dispositivi mobili scaricando l’app gratuita Sky Go dal Google Play Store o da App Store.

NOW è invece la piattaforma che propone tutti i contenuti Sky esclusivamente in streaming. Una volta sottoscritto l’abbonamento, NOW è visibile da computer collegandosi all’indirizzo nowtv.it, oppure tramite i dispositivi mobili scaricando l’app omonimo dal Play Store di Google o dall’App Store presente su iPhone e iPad.

Entry list ATP Dubai 2022: gli italiani iscritti al torneo

Oltre all’alto-atesino Jannick Sinner, gli altri tennisti italiani iscritti all’ATP Dubai 2022 sono Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Il primo è reduce da un ottimo percorso al Rotterdam Open, dove è approdato ai quarti di finale dopo aver sconfitto agli ottavi il polacco Hubert Hurkazc (numero 11 del ranking ATP). Mager invece, in seguito al ko al primo turno all’Australian Open, ha preso parte in India al Chennai Open, dove non è andato oltre agli ottavi di finale.