Venerdì 4 e sabato 5 marzo tornerà la Coppa Davis 2022 con il turno preliminare Italia-Slovacchia. La squadra vincitrice si qualificherà alla fase finale della Davis Cup, a cui prenderanno parte 16 nazioni. Al momento sono già qualificate alle Finals di quest’anno Russia e Croazia, in qualità di finaliste della passata edizione, insieme alle due wild card Serbia e Gran Bretagna, quest’ultime sorteggiate tra le nazioni classificate dal 3° al 18° posto. I nostri avversari hanno guadagnato la possibilità di giocarsi il turno preliminare dopo essere stati promossi dal World Group I, mentre gli azzurri per il piazzamento ottenuto alle ultime Finals.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere su dove vedere Italia-Slovacchia di Coppa Davis in televisione e in streaming.

Coppa Davis 2022: dove vedere Italia-Slovacchia in TV

Il turno preliminare Italia-Slovacchia di Coppa Davis 2022 in programma tra venerdì 4 e sabato 5 marzo sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre.

Nel momento in cui vi scriviamo, non è ancora stato reso noto l’orario d’inizio dei vari incontri che vedranno gli azzurri impegnati contro i padroni di casa della Slovacchia (si giocherà a Bratislava, ndr). Torneremo ad aggiornare l’articolo non appena l’organizzazione comunicherà l’ora esatta in cui scenderanno in campo i primi giocatori delle due Nazionali.

SuperTennis è il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis. Durante tutto l’anno sono numerosi i tornei che vengono trasmessi gratuitamente per tutti gli appassionati di questo sport. Nel solo mese di febbraio, ad esempio, SuperTennis ha offerto la copertura televisiva di tutti e quattro i tornei appartenenti al circuito ATP 500, tra cui l’ATP Rio de Janeiro, l’ATP Dubai e l’ATP Acapulco.

Coppa Davis 2022: dove vedere Italia-Slovacchia in streaming

Lo streaming di Italia-Slovacchia sarà visibile gratis sul sito supertennis.tv, il portale online del canale TV SuperTennis. L’accesso al live streaming richiede la registrazione di un nuovo account. L’iscrizione è gratuita e richiede pochi semplici passaggi per essere completata: per prima cosa collegati su supertennis.tv, quindi clicca su Accedi o registrati in alto a destra; nella nuova pagina che si apre premi sul bottone Iscriversi adesso, compila i campi richiesti e porta a termine la procedura seguendo i passaggi indicati su schermo.

Convocati Italia per il turno preliminare di Coppa Davis 2022

In vista della sfida contro la Slovacchia, il capitano della Nazionale italiana Filippo Volandri ha convocato Jannick Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. I titolari del singolare saranno con ogni probabilità Sinner e Sonego. Per il doppio l’Italia si appoggerà all’esperienza e alla classe della coppia Fognini-Bolelli, che a febbraio ha vinto il doppio dell’ATP Rio de Janeiro battendo in finale il duo composto dal brasiliano Bruno Soares e il britannico Jamie Murray. Per Musetti, invece, sarà la giusta occasione per proseguire il suo percorso di crescita nel circuito professionistico.