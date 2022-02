Dal 14 al 20 febbraio si disputerà l’ATP Rio de Janeiro 2022, torneo sulla terra rossa inserito nel calendario degli eventi ATP 500. Lo scorso anno il Rio Open (l’altro nome con cui è conosciuto) venne cancellato a causa della pandemia di Covid-19, dunque l’ultimo vincitore risale all’edizione 2020, quando a trionfare fu il cileno Cristian Garin: l’atleta sudamericano sconfisse in finale l’italiano Gianluca Mager per due set a zero, con il punteggio di 7-6 (3) 7-5.

Di seguito le informazioni principali su come e dove vedere il torneo ATP Rio de Janeiro 2022 in TV e in streaming.

Dove vedere l’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV

L’ATP 500 Rio de Janeiro 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (canali 205 e 201 di Sky). Il collegamento con i match del torneo singolare maschile inizierà alle 20:30 (ora italiana), a partire dal primo turno in programma lunedì 14 febbraio.

Dove vedere l’ATP Rio de Janeiro 2022 in streaming

Il torneo ATP Rio Open 2022 sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Il primo è un servizio gratuito offerto ai clienti Sky, NOW invece è una piattaforma streaming che consente agli utenti di accedere alla visione dei contenuti Sky senza sottoscrivere un contratto con la pay-TV inglese.

Sky Go è disponibile su computer collegandosi al sito skygo.sky.it, mentre sui dispositivi mobili è sufficiente scaricare l’omonima app disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Allo stesso modo, NOW è visibile su nowtv.it da computer e sull’app NOW sui dispositivi mobili Android e iOS. Entrambi i servizi sono poi disponibili anche su Smart TV e set-top box.

Entry list ATP Rio de Janeiro 2022: gli italiani iscritti al torneo

L’interesse sull’ATP 500 Rio de Janeiro 2022 è grande anche in Italia per via della partecipazione del numero uno italiano Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale all’ultimo Australian Open, sconfitto soltanto dalla leggenda spagnola Rafael Nadal (che ha poi vinto il suo 21° slam della carriera, il primo di sempre a riuscirci). Insieme a Berrettini ci saranno anche altri due tennisti italiani, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Per Matteo Berrettini il torneo sulla terra rossa sudamericana sarà l’occasione per vincere il primo torneo della stagione. Sfogliando infatti l’entry list del Rio Open 2022, nessuno ha un ranking migliore dell’azzurro. Gli avversari più temibili saranno il norvegese Casper Ruud, accreditato del secondo miglior ranking, l’argentino Diego Schwartzman, e il campione uscente Cristian Garin.

Prima di andare vi ricordiamo l’appuntamento da lunedì 14 a domenica 20 febbraio con il torneo ATP Rio de Janeiro 2022 in diretta TV su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (canali 205 e 201 di Sky).