Nel corso della puntata del 20 febbraio di Verissimo sono state ospiti di Silvia Toffanin anche Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due donne hanno parlato di molte faccende, sia private sia professionali. Proprio quando è stato tirato in ballo il primo tema, la moglie di Paolo Bonolis si è resa protagonista di un gesto inaspettato nei confronti della sua collega.

Le parole di Sonia su Adriana a Verissimo

Sonia Bruganelli ha sempre fatto di tutto per mostrare in televisione il suo lato più ruvido, tuttavia, durante l’ospitata a Verissimo con Adriana Volpe, ha tirato fuori delle caratteristiche inedite del suo modo di agire. Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha chiesto alle due donne se avessero qualcosa in comune almeno dal punto di vista della loro vita da mamme. La prima a rispondere è stata Sonia, la quale ha detto di si.

La donna ha argomentato dicendo di essere stata molto vicino ad Adriana quando apprese che sua figlia Gisele avesse dei problemi di salute e la stessa cosa ha fatto la Volpe quando seppe dei problemi di sua figlia Silvia. Inoltre, anche le due ragazzine hanno avuto modo di legare negli anni in quanto spesso si sono fatte forza l’una con l’altra.

La replica della Volpe e il gesto inatteso della Bruganelli

Successivamente, poi, è intervenuta anche Adriana per commentare questa situazione. La Volpe si è trovata d’accordo con la disamina della sua interlocutrice e poi ha voluto aggiungere alcuni concetti. Nello specifico, ha detto:

“Questa è la Sonia che mi emoziona, che sto conoscendo”. In seguito ha aggiunto: “Non so perché lei crede che far vedere questo lato ruvido la contraddistingua. In realtà lei è affettuosa, dolce, ma in televisione non traspare”.

Dinanzi queste affermazioni, Sonia ha reagito in maniera inattesa. La moglie di Bonolis, infatti, si è commossa e, successivamente, si è alzata dalla sua sedia e si è inaspettatamente avvicinata ad Adriana dandole un abbraccio molto caloroso. infine, le due opinioniste di questa edizione del Grande Fratello Vip hanno voluto spendere qualche parola in merito all’ipotetico vincitore. Sonia ha dichiarato di fare il tifo per Soleil Sorge, anche se è consapevole che vincerà Lulù Selassiè. Adriana, invece, ha detto che questa è l’edizione di Alex Belli, Delia e Soleil, pertanto, sono loro i vincitori di questa edizione.

