Mercoledì 9 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputerà la gara di snowboardcross femminile. Tra le protagoniste più attese c’è la nostra Michela Moioli, portabandiera italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, dopo il forfait di Sofia Goggia per concentrarsi sul recupero dopo l’infortunio a poche settimane dall’inizio di Beijing 2022.

La fuoriclasse bergamasca originaria di Alzano Lombardo si presenta a queste Olimpiadi da campionessa in carica, dopo l’oro conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pyeongchang. Nella disciplina di snowboardcross l’atleta azzurra ha dimostrato di essere tra le migliori al mondo, se non la numero uno, come dimostrano i ripetuti successi in Coppa del Mondo nel 2016, 2018 e 2020.

Di seguito tutte le informazioni da sapere sull’orario e dove vedere la gara di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la prova di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali 2022?

La finale di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali 2022 con la nostra Michela Moioli è in programma mercoledì 9 febbraio alle 8:45 (ora italiana). La finalissima sarà preceduta dalle qualificazioni, ottavi, quarti e semifinali, rispettivamente in calendario alle ore 4:00, 7:30, 8:07 e 8:28, come si apprende dal calendario ufficiale della manifestazione olimpica.

Dove vedere la prova di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La finale di snowboardcross femminile con la nostra Michela Moioli alle Olimpiadi 2022 di Pechino sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno inoltre fare affidamento sulla diretta di Eurosport, visibile sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

Di recente, Michela Moioli si è aggiudicata la prova di snowboardcross di Coppa del Mondo a disputata a Cortina d’Ampezzo. Sempre in Italia a inizio dicembre aveva vinto la prova di snowboardcross svoltasi a Cervinia, per poi aggiudicarsi insieme a Lorenzo Sommariva il successo nella prova snowboardcross Team Event a Montafon (Austria).

Dove vedere la prova di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della prova di snowboardcross femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis su RaiPlay. Per seguire la copertura integrale dell’evento, e cioè anche i turni precedenti alla finale, i servizi di riferimento sono Eurosport Player e Discovery Plus. Per quanto concerne la diretta online di Eurosport 1 ed Eurosport 2, fate affidamento su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere il programma completo della disciplina, consulta il calendario delle gare di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022.