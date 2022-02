Giovedì 10 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputerà la prova di snowboardcross maschile. Tra i protagonisti della gara olimpica ci sarà Lorenzo Sommariva, uno dei migliori snowboarder che la Nazionale italiana può vantare a Pechino. Classe 1993, il suo debutto in Coppa del Mondo risale al 2013. Nel corso della sua carriera ha disputato le Olimpiadi 2018 di Pyeongchang, dove però non aveva brillato.

Ben altre aspettative sono riposte sull’atleta originario di Genova quest’anno, alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni. Su tutti, la medaglia d’argento conquistata ai Campionati del Mondo di Idre Fjall nel 2021 in Svezia, nella prova di snowboardcross a squadre insieme a Michela Moioli, che gareggerà mercoledì 9 febbraio nella gara di snowboardcross femminile.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’orario e dove vedere la prova di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la gara di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 con il nostro Lorenzo Sommariva è in programma giovedì 10 febbraio alle 8:15 (ora italiana). Questo è l’orario della finale: il calendario dell’evento prevede le qualificazioni, gli ottavi, i quarti e le semifinali, a partire dalle 4:15 (ora italiana).

Dove vedere la gara di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di snowboardcross maschile con Lorenzo Sommariva sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno contare su un’alternativa di lusso come la diretta televisiva di Eurosport, visibile sui canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Come accennato nel paragrafo precedente, l’atto conclusiva della prova di snowboardcross uomini sarà preceduto dalla batteria di qualificazioni, prevista alle 4:15 del mattino, a cui seguiranno gli ottavi di finale (7:00), i quarti (7:37) e le semifinali (alle 7:58). Gli orari si riferiscono al fuso orario italiano e sono aggiornati secondo il calendario ufficiale della manifestazione.

Dove vedere la gara di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della gara di snowboardcross maschile delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis su RaiPlay. Per seguire invece la copertura integrale dell’evento fate riferimento ai servizi streaming Eurosport Player e Discovery Plus. In alternativa, per seguire la diretta streaming dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 potete fare affidamento sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022.