Martedì 8 febbraio si disputerà la prova maschile di slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia schiera il veterano Roland Fischnaller, mentre spicca l’assenza di Aaron March (foto in copertina), detentore dell’ultima Coppa del Mondo: lo snowboarder originario di Bressanone paga evidentemente le prestazioni al di sotto delle aspettative offerte durante tutto l’arco della stagione.

Per Roland Fischnaller quella di Pechino sarà la sesta edizione di Giochi Olimpici, dopo aver preso parte a Salt Lake City 2022, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. All’età di 41 anni l’atleta altoatesino classe 1980 vuole regalarsi la sua prima medaglia olimpica: quattro anni fa in Corea del Sud arrivò in settima posizione, il suo miglior piazzamento alle Olimpiadi.

A seguire tutte le info sull’orario e dove vedere la prova maschile di slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la finale dello slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022?

La finale maschile dello slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è in programma martedì 8 febbraio alle 8:43 (ora italiana). Prima dell’atto conclusivo in cui si decideranno le medaglie, gli atleti affronteranno una serie di turni eliminatori, a partire dal run di eliminazione e passando poi per ottavi, quarti e semifinali.

Dove vedere la finale dello slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La prova finale maschile dello slalom gigante parallelo di snowboard con protagonista Roland Fischnaller sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. In alternativa, chi ha già sottoscritto un abbonamento Sky o lo sottoscriverà nei prossimi giorni avrà la possibilità di seguire l’evento grazie alla diretta televisiva di Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky sui canali 210 e 211 (rispettivamente Eurosport 1 ed Eurosport 2) della pay-TV inglese.

Nota: né Rai 2 né i due canali di Eurosport garantiranno la copertura integrale dell’evento (run di qualificazioni, ottavi, quarti e semifinali, ndr).

Dove vedere la finale dello slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della prova finale dello slalom gigante parallelo maschile di snowboard delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Chi è interessato a seguire la diretta integrale dell’evento, con incluse dunque tutte le prove di giornata, deve affidarsi ai servizi Eurosport Player e Discovery Plus. Per quanto riguarda invece la diretta online di Eurosport 1 ed Eurosport 2, lo streaming sarà proposto su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per il programma completo della disciplina infine, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022.