Sabato 12 febbraio si disputerà la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali 2022. Anche in questo evento l’Italia ha ambizioni da medaglia, potendo contare su una coppia di atleti affiatata come quella composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. La Moioli non ha certo bisogno di presentazioni, alla luce delle prestazioni offerte in questi anni sia in Coppa del Mondo che negli appuntamenti iridati. A questo proposito, non è un caso che sia stata scelta per sostituire Sofia Goggia come portabandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino.

Insieme Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno vinto la medaglia d’argento ai Mondiali 2021 di Idre Fjall in Svezia nello snowboardcross a squadre. E chissà che non possano ripetere la prestazione di un anno fa, che consentirebbe a entrambi di tornare in Italia con una medaglia olimpica al collo.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali 2022?

La gara mista a coppie di snowboardcross delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 è in programma nella giornata di sabato 12 febbraio alle 3:50 (ora italiana).

Dove vedere la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La finale della gara mista di snowboardcross con protagonista la coppia composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno inoltre contare anche sulla diretta di Eurosport: i suoi canali sono visibili al 210 e al 211 della pay-TV inglese.

L’atto conclusivo della giornata odierna sarà preceduto dai quarti di finale e dalle semifinali. Il primo turno eliminatorio è in calendario sempre per sabato 12 febbraio alle 3:00, mentre le semifinali si disputeranno trenta minuti dopo, quindi alle 3:30.

Dove vedere la gara mista di snowboardcross delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della gara mista a coppie di snowboardcross delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Per avere la certezza di seguire anche i quarti di finale e le semifinali dell’appuntamento olimpico, occorre fare riferimento alla copertura integrale offerta in esclusiva da Eurosport Player e Discovery Plus. In alternativa, si può sempre seguire la diretta online di Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma della disciplina, vi suggeriamo di consultare il calendario completo delle gare di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022.