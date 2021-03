Sanremo 2021, Bugo si esibisce sul palco e Morgan si vendica sui social (VIDEO)

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, si è esibito Bugo con il brano “E invece si“. Nel frattempo, però, mentre il cantante era impegnato nell’emozionante esibizione, il suo ex collega e amico Morgan ha pensato bene di giocargli un brutto scherzo.

In particolare, infatti, Marco Castoldi ha pubblicato su Instagram un video contenente la versione integrale di “Le brutte intenzioni e la maleducazione“. I fan sono apparsi entusiasti di questa scelta. Vediamo, dunque, nel dettaglio, quello che è accaduto.

La canzone di Bugo a Sanremo 2021 non piace

La partecipazione di Bugo al Festival di Sanremo 2021 ha destato parecchio clamore. Morgan, infatti, quando apprese di essere stato scartato dalla kermesse in favore del suo rivale, rimase molto deluso e cominciò una vera e propria battaglia social contro Amadeus. Il piccato botta e risposta, però, si concluse con il conduttore che decise di non raccogliere le provocazioni dell’artista. Il direttore artistico della competizione canora, infatti, asserì di aver scelto Bugo in quanto apprezzava molto il suo brano.

Ebbene, nel corso della seconda serata del Festival, il cantante si è esibito ma, stando a quanto emerso dalla classifica, pare che il suo brano non abbia suscitato nei votanti lo stesso entusiasmo suscitato nel conduttore. La classifica provvisoria espressa ieri sera, infatti, ha visto Bugo ottenere l’ultima posizione, ovvero, la tredicesima. Di tale insuccesso non può che esserne felice Morgan.

Morgan si vendica su Instagram

Quest’ultimo, infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di vendicarsi contro il suo rivale pubblicando la versione integrale della rivisitazione della canzone cantata l’anno scorso sul palco dell’Ariston. Il brano si chiama “Le brutte intenzioni“. Dalla clip si vede Marco Castoldi seduto con alle spalle una stanza fatta di scrivanie. Mentre fuma una sigaretta, l’artista intona la canzone che ha generato così tanto clamore l’anno scorso.

Nella versione completa non mancano accuse pesanti e qualche parola fuori posto contro il suo ex collega. Ad ogni modo, il pubblico è sembrato alquanto contento di questa scelta dell’artista. In molti, infatti, hanno commentato al di sotto del post in questione mostrando tutto il loro divertimento e apprezzamento. Della stessa opinione, chiaramente, non sarà il destinatario di tali accuse. Al momento, però, Bugo non ha raccolto minimamente la provocazione di Morgan, sta di fatto che non ha commentato la vicenda. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.

Potrebbero interessarti anche: “Chi vincerà Sanremo?” e “Come vedere la puntata in diretta streaming“.