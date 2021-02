Sanremo 2021, Morgan svela un retroscena sulla canzone di Bugo: “Fu scartata”

A un passo dall’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 stanno già spuntando i primi gossip in merito ai protagonisti in gara. Nello specifico, ad animare questi giorni di attesa della messa in onda della prima puntata è stato Morgan, il quale ha lanciato una stoccata contro il suo ex collaboratore e compagno musicale Bugo.

Quest’ultimo è stato scelto per esibirsi sul palco dell’Ariston anche quest’anno, a differenza di Marco Castoldi che, invece, è stato fatto fuori dalla kermesse. Per tale ragione, il cantante escluso ha deciso di “vendicarsi” svelando un retroscena sulla canzone del suo ex amico e collega. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il retroscena di Morgan sulla canzone di Bugo

Morgan non ha affatto digerito la decisione di Amadeus di essere scartato dal Festival di Sanremo 2021. Già alcuni mesi fa Marco Castoldi si scagliò contro di lui accusandolo di essersi comportato in modo errato e poco professionale. Stavolta, però, nel suo mirino ci è finito l’autore del brano, ovvero Bugo. In particolar modo, Morgan ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato un retroscena sulla sua canzone. L’artista ha detto: “La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa”. In seguito ha aggiunto: “Fu bocciata da Baglioni“.

Queste sono state le parole adoperate dal cantante per screditare il concorrente. Tali dichiarazioni, naturalmente, hanno sollevato non poche polemiche sul web. Il suo scopo, probabilmente, era proprio quello di creare un po’ di caos prima dell’inizio della competizione. Inoltre, con questo stratagemma, Marco Castoldi ha voluto, ancora una volta, criticare le scelte compiute dal direttore artistico di quest’anno.

Sgomento a un passo da Sanremo 2021

Ad ogni modo, almeno per il momento, né Bugo né Amadeus hanno raccolto la provocazione di Morgan, tuttavia, non è escluso che possano esserci dei cambiamenti nelle prossime ore. Ricordiamo che Amadeus non è sembrato particolarmente predisposto a sollevare polemiche sulla vicenda. In una precedente occasione, infatti, commentò l’esclusione di Morgan in modo abbastanza tranquillo.

Nel dettaglio, disse che Morgan si fosse alterato solo perché era stato preferito Bugo al suo posto. Il conduttore, inoltre, asserì che se avesse voluto generare un po’ di sgomento avrebbe potuto invitare nuovamente i due artisti, naturalmente come concorrenti singoli. Questo avrebbe certamente creato un bel po’ di rumors. Ad ogni modo, in un’edizione già così particolare come quella di quest’anno, Amadeus non sembra intenzionato a sollevare altre polemiche.