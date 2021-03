Sanremo 2021, ecco la classifica generale big della seconda serata

Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston nella seconda serata di Sanremo 2021, sono stati gli ultimi 13 big dei 26 cantanti che sono in gara in questa 71^ edizione del Festival della Canzone italiana. La classifica è stata stilata dai voti della giuria demoscopica (composta da 300 persone) ed è quella finale, poiché comprende sia gli artisti che si sono esibiti nella prima puntata che quelli che si sono esibiti stasera.

Vi segnaliamo che nonostante Irama si sia ritirato da Sanremo 2021, perché due collaboratori sono risultati positivi al Covid-19, l’idea di Amadeus di mantenerlo in gara mandando in onda l’esibizione con un filmato delle prove generali di lunedì scorso è stata accolta dagli altri artisti: per questo motivo, Irama è rimasto ufficialmente in gara in questo Festival di Sanremo.

Ma Chi è il cantante al primo posto nella classifica generale di Sanremo 2021? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021, la classifica generale completa: ecco chi c’è al primo posto

Vi sveliamo subito che al primo posto della classifica generale della seconda serata del 3 marzo 2021 c’è Ermal Meta con il brano “Un milione di cose da dirti”. Prima di scoprire quella completa, che comprende tutti e 26 i big in gara Festival, vi ricordiamo che ad inizio puntata si sono esibite le ultime 4 nuove proposte e che qui potete trovare le quattro nuove proposte che sono passate in finale.

Tornando a noi, invece, possiamo dirvi che dai primi Tweet e commenti che sono apparsi sul web abbiamo intuito che i malumori sulle posizioni in cui si trovano alcuni artisti sono aumentati: ma di nuovo? Starete pensando voi. Beh…sì! Ogni anno, infatti, c’è sempre qualcuno che è scontento della posizione di qualcuno. Di seguito, comunque, ecco la classifica generale completa della seconda serata di Sanremo 2021: a voi il giudizio!

26. Aiello “Ora”

25. Ghemon “Momenti perfetto”

24. Bugo “E invece sì”

23. Random “Torno a te”

22. Orietta Berti “Quando ti sei innamorato”

21. Gio Evan “Arnica”

20. Madame “Voce”

19. Extraliscio feat. Davide Toffolo (dei 3 allegri ragazzi norti) “Bianca Luce Nera”

18. Coma Cose “Fiamme negli occhi”

17. Colapesce e Dimartino “Musica Leggerissima”

16. Max Gazzè “Il Farmacista”

15. Maneskin “Zitti e buoni”

14. La Rappresentante di Lista “Amare”

13. Fulminacci “Santa Marinella”

12. Gaia “Cuore Amaro”

11. Arisa “Potevi fare di più”

10. Francesco Renga “Quando trovo te”

09. Willie Peyote “Mai dire mai (la locura)

08. Lo Stato Sociale “Combato Pop”

07. Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

06. Fasma “Parlami”

05. Noemi “Glicine”

04. Malika Ayane “Ti piaci così”

03. Irama “La genesi del tuo colore”

02. Annalisa “Dieci”

01. Ermal Meta “Un milione di cose da dirti”

Domani sera, nella terza serata di Sanremo 2021, si esibiranno tutti e 26 i big in gara. Non canteranno, però, gli inediti con cui proveranno a vincere il Festival, bensì delle cover e verranno cantante insieme anche ad altri artisti di grande calibro: come è consuetudine, infatti, la puntata del giovedì è dedicata alle riedizione dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana nel passato.

Come e dove vedere la replica di Sanremo 2021 in tv e streaming

