Paul Bettany entra nel cast di Pagans, la serie drammatica soprannaturale che Netflix sta preparando con Joshua Zetumer al timone. Nel ruolo di Mag, l’attore reciterà accanto a Steven Yeun, già annunciato come protagonista.

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Cosa fa Mag nella nuova serie di Zetumer

Bettany interpreterà un estraneo dal fascino magnetico, un personaggio che si inserisce nella vicenda accanto ai membri del cast principale già confermati: Sabine Grace, Logan Kim, Marin Ireland e Intae Kim. Ireland sarà Janelle, una madre single, mentre Intae Kim sarà Casey, il fratello minore di Gus, l’uomo che Yeun porta sullo schermo. Zetumer ricopre anche i ruoli di showrunner e produttore esecutivo. Come produttori esecutivi lo affiancano Drew Goddard e Sarah Esberg di Goddard Textiles, Jonathan van Tulleken, Erica Kay e, per Celadon Pictures, lo stesso Yeun e Christina Oh. Per l’attore britannico è un ritorno ai territori del soprannaturale, dopo gli impegni che lo hanno reso popolare anche fuori dal circuito dei cinecomic.

Un padre solo e una figlia inquietante

La trama segue Gus, che dopo la tragica scomparsa della moglie si ritrova unico custode dei suoi due figli. Il maschio, Nate, interpretato da Logan Kim, è un ragazzo come tanti, mentre la figlia Alice, a cui dà volto Sabine Grace, è tutto il contrario. Il rapporto teso tra padre e figlia è il punto di partenza della storia, che scivola però verso qualcosa di molto più sinistro. Il progetto promette di scavare fino in fondo in questa dinamica familiare, mettendo in scena i pensieri più oscuri legati ai legami di sangue.

Da Vision a Salieri, la carriera di Bettany

Prima di Pagans lo avete visto in VisionQuest, la serie Marvel su Disney+ in cui è tornato a interpretare il personaggio che aveva già portato sul grande schermo nel franchise degli Avengers. Quel ruolo, con WandaVision, gli era già valso una candidatura agli Emmy come migliore attore protagonista in una miniserie. Più di recente ha interpretato Antonio Salieri nella miniserie Sky Originals Amadeus, dove Will Sharpe era Mozart, e in precedenza aveva recitato in A Very British Scandal, coproduzione Prime Video e BBC, al fianco di Claire Foy. Al cinema il suo nome compare nell’ultimo film di Robert Zemeckis, Here, con Tom Hanks e Robin Wright. Il prossimo impegno è Cry to Heaven di Tom Ford. Bettany è rappresentato da UTA e Affirmative Entertainment.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI