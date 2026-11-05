Tre vicende si intrecciano ne Il Paradiso delle Signore 11 nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026: il calendario fotografico dei dipendenti voluto da Roberto, la curiosità di Irene per l’università e il momento delicato di Riccardo. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay.

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Il calendario del Paradiso e il riavvicinamento di Cesare

L’idea è di Roberto: un calendario con i ritratti dei dipendenti della boutique, per salutare l’arrivo del nuovo anno. Elisa preferisce restare fuori e chiede di non comparire. Intanto Cesare riceve una proposta inattesa, una collaborazione proprio con il Paradiso, e la notizia apre per lui scenari nuovi.

Il momento più imbarazzante arriva quando la sorte abbina Irene e Cesare per lo scatto destinato al calendario. Elisa è la prima ad accorgersi del disagio tra i due, e il giorno dopo tocca ancora a lei trovare una soluzione per togliere di mezzo quella posa scomoda, ma Valter non condivide la scelta della madre. La settimana si chiude con un momento romantico tra Elisa e Cesare, che ripensano ciascuno per conto proprio alle fotografie scattate insieme.

Riccardo, la dipendenza e il ritorno di Margherita

Umberto riesce a procurarsi un’informazione importante su Nicoletta, e Riccardo vi trova il pretesto giusto per affrontare il problema della sua dipendenza. I segnali di cedimento continuano però a presentarsi, tanto che Adelaide prende una decisione difficile pur di aiutarlo.

Con Adelaide lontana, Odile cerca di stargli vicino, mentre la donna torna a Milano con una sorpresa destinata al nipote. Il rientro della piccola Margherita cambia le carte in tavola: Riccardo deve guadagnarsi di nuovo la sua fiducia, e un piccolo incidente che la riguarda mette a dura prova la sua fragilità.

Irene, la mostra di Iacopo Corsi e la gara delle Veneri

Irene decide di non seguire Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma poi è costretta a ricredersi. La serata con gli studenti le lascia una sensazione piacevole, e una conversazione spontanea con Diana accende ancora di più la curiosità della Cipriani per il mondo universitario, al punto che Irene valuta seriamente di iscriversi. Intanto l’invito rivolto a Simona per l’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi suscita l’interesse delle altre Veneri, che si contendono il posto al suo fianco.

La scelta ricade su una sola di loro, mentre Valter spinge Simona a farsi aiutare per il problema alla caviglia. Diana sfoglia un vecchio diario del padre e trova il modo di onorarne la memoria trasformando l’abito realizzato da Iacopo che indosserà proprio quel giorno. All’inaugurazione Mirella rischia di non arrivare per via di un impegno di Simona, che però le trova subito una soluzione. Al Circolo Diana cattura l’attenzione con l’abito modificato e la lettura di alcune pagine del diario paterno, e mette in ombra Carla. Iacopo, dal canto suo, resta turbato da un regalo ricevuto da Roberto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI