Mercoledì 11 novembre va in onda su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione di “Viola come il mare”. Gli episodi 3 e 4 ruotano ancora attorno a Francesca Chillemi, nei panni di Viola Vitale, che si ritrova con tutte le sue certezze di nuovo in bilico.

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Palermo, un nuovo equilibrio e un vicino affascinante

Viola vive a Palermo, si sente innamorata e convinta di aver trovato finalmente una sua stabilità. Peccato che la puntata in arrivo rimetta tutto in discussione. Nel palazzo dove si è trasferita conosce Massimo Paternò, il nuovo ispettore interpretato da Rodrigo Guirao, un vicino molto affascinante con cui nasce un rapporto fatto di tensione ma anche di reciproco interesse. La sua professione resta la stessa: da giornalista sa leggere le emozioni delle persone, e anche stavolta la sua sensibilità si rivela preziosa per le indagini della Polizia. Al suo fianco c’è Max, dopo un evento imprevisto che l’ha allontanata da Francesco Demir, la cui assenza resta un mistero. La stagione conta 12 episodi distribuiti in sei appuntamenti.

Che cosa succede negli episodi 3 e 4

Viola deve ancora fare i conti con la sua nuova realtà. Nelle indagini su un uomo ucciso davanti alla clinica in cui lavorava, a dare una mano a Max è Tamara (Chiara Tron), che però non sa da dove cominciare. Intanto Viola prova ad ascoltare i suggerimenti di Max e a vivere con più leggerezza: una sera, sul terrazzo affacciato sul mare, si sfila le scarpe, sale su un tavolo e si mette a ballare come non ha mai fatto, mentre lui la guarda felice. Il caso successivo è l’omicidio di una promettente nuotatrice, che riporta la giornalista a indagare accanto al suo vicino di casa.

Tamara, dal canto suo, affronta la delusione d’amore per Raffaele (Lorenzo Scalzo), che non sembra interessato a lei. Poi tocca a Viola trovarsi in difficoltà: una crisi improvvisa le blocca la mobilità della gamba, un problema legato alla malattia. Cerca Max, ma lui non risponde. Quando riesce a raggiungerlo in casa, lo trova ubriaco e nervoso, in uno stato in cui non l’ha mai visto. Cosa gli è successo?

Quando vederla e come seguirla in streaming

Gli episodi 3 e 4 vanno in onda mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5, ma la puntata si può recuperare in anteprima gratuita su Mediaset Infinity. Il resto della stagione mantiene la cadenza settimanale, sempre di mercoledì: 4, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre. Il sesto appuntamento, quello con il finale, dovrebbe andare in onda il 9 dicembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI