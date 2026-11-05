Da novembre La7Play è la nuova piattaforma digitale gratuita di La7, che riunisce in un solo posto la diretta, i programmi da rivedere, i film e le produzioni originali. Dopo la fase di test il servizio si apre a tutti, a conclusione di un percorso annunciato a luglio.

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Diretta, replay e funzione Restart

Basta scaricare l’app La7Play su uno smartphone o su una TV connessa, oppure passare dal web: i contenuti si aprono subito e non c’è niente da pagare. Dentro ci sono La7 e La7Cinema in diretta, le edizioni del TG, i programmi trasmessi da poco, le puntate integrali e le clip. Con la funzione Restart puoi far ripartire dall’inizio una trasmissione già cominciata. La Guida TV ti orienta tra quello che è in onda e ti permette di recuperare quanto è stato trasmesso nelle ore e nei giorni precedenti.

Cinema, documentari e produzioni originali

Il catalogo comprende anche altro oltre all’informazione e al dibattito: accanto ai programmi da rivedere trovi film e documentari gratuiti, con una selezione di titoli italiani e internazionali e percorsi dedicati a chi segue il grande schermo. Ci sono poi gli Originals, le produzioni firmate da La7 Digital Media Lab, che raccontano l’attualità in modo inedito attraverso linguaggi e formati digitali. Ai programmi si aggiungono i podcast, ascoltabili sulle piattaforme che già usi.

Preferiti, liste personali e la crescita del digitale

Con un account puoi salvare programmi, film e clip tra i Preferiti, costruire le tue liste (I tuoi video e Continua a guardare) e riprendere la visione dal punto in cui l’avevi lasciata, anche cambiando dispositivo, per esempio passando dallo smartphone alla TV connessa. Le liste funzionano pure sul web e sui televisori collegati, e l’app è gratuita: 0 euro sullo store Apple.

La piattaforma arriva in un momento di crescita per il digitale della rete. Nella stagione 2025/26 il sistema digital, tra siti, app mobile, app per TV, YouTube e social, ha totalizzato una media di 5,2 milioni di visualizzazioni video al giorno, il 18% in più rispetto al 2024/2025. Per tempo trascorso sui device digitali La7 è l’editore televisivo che cresce di più (+23%) e per la diretta è seconda solo a DAZN, con 27 minuti e mezzo di permanenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI