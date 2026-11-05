Nella Casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini e Marina La Rosa tornano a scontrarsi. La showgirl si è sfogata con Alex Belli contro la coinquilina, ha raccontato gli episodi che l’hanno infastidita e l’ha definita «invidiosa».

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Lo sfogo con Alex Belli

Tra le altre cose, a indispettirla è stata una battuta pronunciata da Marina a tavola e riferita ad Andreas Müller: «Non sono il coreografo di Valeria Marini». Ripensando ai litigi delle settimane precedenti, la showgirl ammette di aver dato troppo peso alla questione: «Il mio errore è stato di averle detto che è una giocatrice, ogni cosa che dice la fa perché ha un fine». Poi la chiosa, senza filtri, sulla coinquilina: «Non devo cadere nelle sue provocazioni, ignorarla». Alla fine l’ha definita, appunto, invidiosa.

Il consiglio di Belli e l’episodio con Megan

L’attore ha condiviso le considerazioni dell’amica e le ha suggerito di non alimentare oltre il confronto. A suo giudizio Marina vuole provocare tutti e ha paura soprattutto di essere ignorata, per cui non vale la pena concederle importanza. Valeria, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cercare un chiarimento. Tra i fatti raccontati c’è anche quello del giorno precedente: mentre era con Megan, la coinquilina si è avvicinata dicendo che non si faceva i capelli vicino a lei, e la showgirl ha scelto di non replicare. Secondo Valeria, l’atteggiamento di Marina nasce dal bisogno di provocare e di mostrarsi sempre sicura di sé.

L’appoggio a Jonathan Kashanian

Prima di lasciare la Casa, Jonathan Kashanian ha detto a Marina di sperare di non incontrare, nella sua vita, altre persone come lei. Valeria, visibilmente infastidita, si è detta d’accordo con lui.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI