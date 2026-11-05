In questi giorni è andata in onda a Uomini e Donne la puntata in cui Giacomo Vacalebre ha chiesto alla redazione del programma di chiamare l’ex corteggiatrice Martina Calabrò in quanto interessato a conoscerla. La ragazza, seppur chiarendo di non essere particolarmente colpita dall’aspetto estetico del tronista, ha deciso di andare oltre accettando di frequentarlo. Sulla faccenda, però, è intervenuto un altro ex volto del programma, con cui la giovane ha avuto una frequentazione, ovvero, Matteo Stratoti. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni degne di nota sul conto della giovane.

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Matteo Stratoti spara a zero contro Martina Calabrò e la sua scelta di tornare a Uomini e Donne per Giacomo Vacalebre

Il ritorno di Martina Calabrò a Uomini e Donne ha suscitato un certo sgomento. A rimanere particolarmente colpito e deluso da questa scelta è stato Matteo Stratoti. Il ragazzo ha rilasciato un’intervista nell’ultima puntata di Casa Lollo in cui ha parlato della corteggiatrice mettendola un po’ in cattiva luce. Nello specifico, il protagonista ha ammesso di essere rimasto spiazzato dalla rapidità con cui Martina abbia deciso di accettare di tornare a UeD, in quanto tra di loro era in corso una frequentazione fino a poco tempo fa. Matteo ha spiegato che la loro fosse una conoscenza nata da non molto tempo, ma piuttosto intensa. Proprio per tale motivo, non crede che la Calabrò sia già pronta a cimentarsi in una nuova storia, ma non è tutto.

Nel corso dell’intervista Stratoti ha alluso anche al fatto che Martina non si starebbe comportando in maniera sincera, in quanto non crede minimamente che Giacomo possa essere il suo tipo. Tra e righe, dunque, il giovane ha lasciato intendere che il ritorno della ragazza nel programma sia da considerarsi più una scelta dettata dal bisogno di tornare alla ribalta sotto i riflettori, piuttosto che da un reale interesse nei riguardi del tronista.

Matteo tornerà a UeD? Cosa ha detto e altra stoccata a Martina

Matteo ha poi svelato se lui ritornerebbe a Uomini e Donne. A tal riguardo, ha ammesso che accetterebbe molto volentieri di rimettersi in gioco, ma in qualità di tronista. Per contro, invece, non lo farebbe mai nuovamente come corteggiatore, in quanto crede che, chi ha già svolto questo ruolo, ha già dato, e un eventuale ritorno sempre nelle stesse vesti non sarebbe del tutto sincero. Il giovane accetterebbe di ritornare come corteggiatore solamente se sul trono ci fosse una ragazza davvero molto intrigante per lui. Per questo, ha ammesso che, se Giorgia Angeloni gli chiedesse di tornare nel programma per corteggiarlo, lui rifiuterebbe in quanto non attratto da lei esteticamente. Infine, poi, Matteo ha anche rimarcato il fatto che Martina fosse molto presa da lui, che è totalmente diverso da Giacomo, sia esteticamente sia caratterialmente, anche in virtù di questo non crede affatto all’interesse della giovane per il tronista. In ogni caso, solo il tempo ci darà tutte le risposte a riguardo.