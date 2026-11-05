Prime Video ha fissato la data d’uscita di Criminal, la serie con Charlie Hunnam ed Emilia Clarke tratta dai fumetti di Ed Brubaker e Sean Phillips. Il debutto è previsto per il 13 gennaio 2027 e coincide con la diffusione del primo trailer.

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Due parti e otto episodi in tutto

Gli appuntamenti da segnare sono due. La prima parte, intitolata Coward, conta quattro episodi e sarà visibile dal 13 gennaio 2027. La seconda, Lawless, ha la stessa durata e arriverà due settimane più tardi, il 27 gennaio. L’annuncio è accompagnato dal primo trailer diffuso dalla piattaforma, che anticipa il tono teso e cupo della storia.

Il cast di Criminal

Accanto a Charlie Hunnam, già protagonista di Sons of Anarchy, e a Emilia Clarke, vista in Game of Thrones, il cast comprende Adria Arjona (Andor), Luke Evans, Richard Jenkins, Kadeem Hardison, John Hawkes, Logan Browning e Gus Halper. In ruoli ricorrenti o come guest star completano il quadro Patrick J. Adams, Garrett Hedlund, Michael Mando, Taylor Selé, Chris Diamantopoulos, Marvin Jones III e Pat Healy.

Tra i produttori esecutivi figurano Brubaker e Phillips, insieme a Philipp A. Barnett, Anna Boden, Ryan Fleck, Jordan Harper, Sarah Carbiener, Dee Rees e Halley Gross, mentre Cortney Norris e Minhal Baig sono co-produttrici esecutive. La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios con Basement Gang, Big Indie Pictures, Gowanus Projections e Legendary Television Productions.

La storia di Leo, Ricky e Tracy

La prima parte ruota attorno a Leo Patterson, interpretato da Hunnam, e al suo migliore amico Ricky Lawless, cresciuti entrambi in un mondo di crimine. Secondo la sinossi ufficiale, il loro passato torna a galla:

Segreti di famiglia sepolti da decenni vengono alla luce mentre due criminali, Leo Patterson e il suo migliore amico Ricky Lawless, sono tormentati da un omicidio risalente all’infanzia e da un colpo andato storto, che li mette di fronte a un passato da cui non possono fuggire.

Nel secondo capitolo il baricentro si sposta su Tracy Lawless, il ruolo affidato a Luke Evans. Vent’anni prima aveva scelto l’esercito invece del carcere, ma quando il fratello Ricky finisce nei guai con le persone sbagliate è costretto a tornare alla vita da cui era scappato e a fare i conti con il significato del cognome che porta.

Nell’azione illecita vengono trascinate anche due figure femminili. Greta, interpretata da Arjona, è una ladra d’auto dalla lingua tagliente legata al passato di Leo, mentre Mallory, il personaggio di Clarke, è la fidanzata di Ricky e teme fin dove lui sia disposto a spingersi per sopravvivere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI