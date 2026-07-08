Siamo ancora agli inizi di luglio, ma i fan di Uomini e Donne stanno già pensando a quando il talk show condotto da Maria De Filippi ritornerà in onda. Come di consueto, il programma si ferma nel periodo estivo per più di tre mesi. A fine agosto ripartono le registrazioni, ma per vederle in onda è necessario aspettare metà settembre. Ad ogni modo, in queste ore è emersa la data della prima registrazione che, salvo variazioni dell’ultimo momento, dovrebbe essere stabilita.

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Ecco qual è la data della prima registrazione di Uomini e Donne

In attesa che i battenti di Uomini e Donne riaprano, i telespettatori stanno traendo una magra consolazione dai social, dove i protagonisti condividono sprazzi delle loro giornate lontano dai riflettori. La curiosità in relazione a quello che succederà nel corso della prossima stagione, però, è notevole. Proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione che riguarda Gemma Galgani e la sua possibile salita sul Trono che sta dividendo il pubblico da casa. Ad ogni modo, per vedere che cosa succederà realmente, è necessario aspettare ancora un altro po’ di tempo.

L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha condiviso su Instagram la data della prima registrazione di Uomini e Donne. Quest’anno pare che la conduttrice abbia deciso di posticipare la ripresa del talk show, fissando le prime riprese a lunedì 31 agosto. Non si sa se questo rimarrà il giorno fisso delle riprese, o se ci saranno dei cambiamenti, fatto sta che il pubblico deve pazientare ancora un altro po’ di tempo.

Cosa potrebbe succedere e chi dovrebbe tornare nella prossima stagione di UeD

In merito a quello che succederà, tutto è ancora da vedere. Per quanto riguarda il Trono Classico, in questo periodo si stanno effettuando i provini per capire a chi affidare il ruolo di tronista. Tuttavia, alcune indiscrezioni sono già trapelate, ma tutte da confermare. In merito al Trono Over, invece, molti volti ritorneranno tra cui, certamente, Gemma Galgani. Tra i possibili ritorni, salvo colpi di scena nel corso dell’estate, ci sono quelli di Rosanna Siino, Cristina Tenuta, Gloria Nicoletti, Sabrina Zago, tutte ancora single per il momento. Tra gli uomini, invece, è molto probabile che ritorni Mario Lenti, come rivelato da lui stesso in una recente intervista. Resta da capire, poi, quali saranno le sorti di Marco Troiani e Cinzia Paolini. I due hanno avviato una relazione, che sta procedendo nel corso di questi mesi estivi. Lui sembra intenzionato a sposare la dama, mentre lei è un po’ più restia, tuttavia, ha dichiarato in un’intervista di sperare di tornare a settembre nel programma mano nella mano con il suo futuro marito. Staremo a vedere.