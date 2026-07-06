Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, come già preannunciato in una recente intervista, hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza insieme a Mykonos. Attraverso i loro profili social, i due ragazzi stanno condividendo diversi contenuti, tra foto e video, in cui stanno rendendo partecipi i loro fan di quello che stanno facendo. Proprio un recente video, però, ha suscitato una certa indignazione negli utenti del web che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne.

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La vacanza di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi a Mykonos

Stando a quanto emerge dai social e dalle loro stesse dichiarazioni, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sembrano essere una coppia perfettamente collaudata e in sintonia. Entrambi sembrano avere gli stessi interessi e lo stesso stile di vita. A tutti e due piace trascorrere serate movimentate in giro per locali, in compagnia di amici e di tanto sano divertimento. Proprio per tale ragione, i due si sono subito trovati d’accordo nello scegliere la meta della propria vacanza estiva, che è ricaduta su Mykonos.

Oltre che mostrare foto in costume da bagno, la camera dell’hotel e il luogo in cui si trovano, i due hanno deciso di condividere anche qualche piccolo sprazzo di vita mondana. Nello specifico, Cirro ha pubblicato un video nel quale balla in uno dei tanti locali sulla spiaggia dell’isola. A generare particolare sgomento sul web, però, è stato un gesto compiuto dai ragazzi che ha indignato il web. Tutti, infatti, si sono divertiti a spruzzarsi addosso con delle pistole ad acqua il contenuto di numerose bottiglie di spumante.

Il video che indigna alcuni fan di Uomini e Donne

La leggerezza con cui Ciro ha pubblicato questo video si è scontrata con l’opinione pubblica. Alcuni utenti del web, infatti, hanno commentato in maniera negativa questi comportamenti, reputandoli un vero e proprio spreco e schiaffo alla miseria. Inoltre, è stato sollevato un tema molto delicato inerente la beneficenza e, nello specifico, alcuni utenti si sono chiesti se la coppia fosse solita solo fare sprechi di questo genere, o facesse anche della beneficenza.

Per il momento, Ciro ed Elisa non sono intervenuti sulla faccenda, ma stanno continuando a viversi serenamente la loro vacanza. A far stare la coppia così tranquilla, probabilmente, è il fatto che entrambi godano di molti consensi sul web. Al di là di queste voci fuori dal coro, infatti, i contenuti che i due stanno pubblicando stanno ricevendo tanti commenti positivi, di persone che li apprezzano moltissimo come coppia. In ogni caso, non resta che attendere per vedere se almeno uno di loro darà qualche spiegazione sulla vicenda.