Tra le coppie che si sono formate sul finire di questa stagione di Uomini e Donne c’è quella formata da Cinzia Paolini e Marco Troiani. I due protagonisti hanno rilasciato un’intervista in cui hanno rivelato chiaramente di essere una coppia a tutti gli effetti, e non solo. I due hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra di loro, e poi hanno svelato una notizia alquanto spiazzante. Marco ha fatto la proposta di matrimonio a Cinzia, dichiarando anche quando avrebbe intenzione di sposarla, e lei ha risposto.

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La proposta di matrimonio di Marco a Cinzia e la risposta della dama

La storia d’amore tra Cinzia Paolini e Marco Troiani sta procedendo a gonfie vele lontano da Uomini e Donne. Malgrado i due condividano ancora contenuti criptici mediante i social in merito al loro rapporto di coppia, attraverso le pagine di UeD Magazine, hanno raccontato tutta la verità sul loro rapporto. Partendo dall’argomento più caldo, Marco ha rivelato di aver proposto a Cinzia di sposarlo, dopo che lei ha accettato di indossare nuovamente l’anello che lui le aveva regalato. A suggellare ulteriormente la loro unione, poi, ci hanno pensato anche delle fedine come simbolo del loro legame. A proporre questa cosa è stata la dama, e Marco è stato ben lieto di accogliere la decisione. L’uomo ha rivelato che la paura di Cinzia è che lui possa fare il farfallone in giro in sua assenza, dunque, questo anello potrebbe rappresentare un monito affinché questo non accada. La cosa fa sentire più serena Cinzia e, al contempo, fa molto piacere a Troiani.

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, il cavaliere ha raccontato di avere intenzione di sposare Cinzia quanto prima, ovvero, entro l’anno, prima che arrivi il 2027. Ma come avrà reagito la dama? A parlare è stata lei stessa, la quale ha confermato la versione dei fatti del suo compagno e ha ammesso di aver lasciato una porta aperta, ma non del tutto. Cinzia ha proposto a Marco di approfittare di questi mesi per viversi il loro rapporto di coppia e capire se, effettivamente, siano fatti per stare insieme per la vita. Solo dopo questo periodo di “prova”, i due potrebbero convolare a nozze. La Paolini, però, ha chiarito di avere tutte le buone intenzioni a riguardo, sta di fatto che spera di poter tornare a Uomini e Donne a settembre mano nella mano con il suo futuro marito.

La Paolini svela altri retroscena su Troiani e poi racconta le sue ambizioni dopo Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista, poi, Cinzia Paolini ha raccontato anche altri retroscena. Nello specifico, ha detto di aver introdotto Marco nella sua vita e nella sua famiglia, sta di fatto che ha conosciuto anche suo figlio. Al momento, i due sembrano andare abbastanza d’accordo, cosa che alleggerisce di molto le cose. La donna, poi, ha raccontato che questa estate sarà molto particolare per lei, a causa di un serio problema di salute della sua cagnolina. Per buona parte dei mesi più caldi, infatti, la dama starà accanto al suo amico a quattro zampe, sta di fatto che non sa se riuscirà a spostarsi. Molto probabilmente, trascorrerà qualche giorno in Calabria, anche in compagnia di Marco, terra a cui è molto legata.

In merito ai suoi progetti futuri, invece, la Paolini non si è risparmiata e ha esternato tutte le sue ambizioni. Recentemente ha preso un diploma in canto, ma il suo obiettivo non è diventare una cantante, bensì un’insegnante di canto per bambini. Attualmente è alla ricerca di lavoro, dunque, spera che possa trovare spazio in questo ambito. Come se non bastasse, però, ha ammesso che le piacerebbe molto anche diventare una diva del mondo dello spettacolo, una conduttrice magari. Riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi? Vedremo.