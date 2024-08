Tra Raul Dumitras e Lino Giuliano sembra non scorrere esattamente buon sangue. Mentre le loro rispettive ex fidanzate stanno continuando a frequentarsi e vedersi, i due ragazzi si sono allontanati, pare in maniera inesorabile. Sul web, infatti, alcuni utenti hanno notato un particolare che sembra decretare la fine della loro “amicizia”, anche se non sono mai stati particolarmente complici a Temptation Island. Ecco cosa è successo.

Il gesto che segna la frattura tra Lino e Raul dopo Temptation Island

Terminato Temptation Island non tutti i legami nati nel programma sono stati mantenuti. Le fidanzate sono riuscite a rimanere unite, sta di fatto che, attualmente, tutte loro sono in vacanza insieme per trascorrere del tempo in reciproca compagnia. Per quanto riguarda i fidanzati, invece, le cose sono diverse. In particolar modo, ad allontanarsi in maniera radicale pare siano stati Raul Dumitras e Lino Giuliano.

Degli utenti del web hanno notato che i due hanno smesso di seguirsi sui social in maniera reciproca. Al momento, però, non si sa chi abbia smesso di seguire l’altro per primo, ma fatto sta che i due non risultano più tra i rispettivi follower di Instagram. Questo, dunque, spinge a credere che tra di loro ci siano stati dei problemi.

Il retroscena su Dumitras e Giuliano

A dare qualche informazione in più sulla faccenda è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha rivelato che tra Raul e Lino, in realtà, non sia mai corso buon sangue. In particolare, pare che Lino abbia sempre parlato male di Raul, definendolo un altezzoso che, soprattutto all’interno delle chat di gruppo con il resto dei protagonisti di questa edizione del reality show, si credeva di essere chissà chi. Pare, addirittura, che Raul fosse solito mandare le sue foto non venendo minimamente considerato dagli altri, cosa già trapelata in precedenza Al momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.