La serie distopica più attesa dell’estate torna con una nuova stagione ricca di rivelazioni: Silo stagione 3 è ufficialmente in arrivo su Apple TV+, e il trailer appena pubblicato da Apple promette di alzare ulteriormente l’asticella.

Stando a quanto annunciato, la terza stagione prosegue la saga di una società distopica composta da 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze avvolte nel mistero, aggiungendo però una novità narrativa di peso: per la prima volta vedremo anche le origini di questa società, attraverso una linea temporale ambientata secoli prima rispetto agli eventi principali. Una struttura a doppio binario che rispecchia fedelmente quella del romanzo Shift di Hugh Howey, il secondo libro della trilogia bestseller del New York Times da cui la serie è tratta, e che era già stata anticipata nel finale della seconda stagione.

Nel presente, Juliette Nichols interpretata da Rebecca Ferguson sopravvive alla “pulizia” forzata, ma fa ritorno con la memoria compromessa, mentre il silo si riprende dalla ribellione e deve fronteggiare una nuova e pericolosa minaccia. Parallelamente, nel “Prima dei Tempi”, la giornalista Helen Drew (interpretata da Jessica Henwick, nota per i suoi ruoli in Matrix Resurrections e Game of Thrones) e il deputato Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La showrunner Graham Yost ha confermato che questa stagione espanderà in modo significativo l’universo narrativo costruito finora, attingendo proprio al materiale di Shift per rispondere a molte delle domande che il pubblico si porta dietro fin dalla prima stagione. Non sorprende, dunque, che la produzione firmata da Apple Studios abbia aumentato il budget rispetto ai capitoli precedenti, a conferma delle grandi aspettative riposte in questo nuovo ciclo.

Date di uscita e come guardare la serie

La terza stagione è composta da 10 episodi e debutterà su Apple TV+ con il primo episodio il 3 luglio 2025, seguita da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 4 settembre 2026. Un rilascio cadenzato che, com’è ormai nella tradizione della piattaforma, punta a mantenere alta l’attenzione settimana dopo settimana.

Vale la pena ricordare che Silo non si fermerà qui: è già confermata una quarta e ultima stagione, che chiuderà definitivamente la saga ispirata alla trilogia di Howey. Per chi non è ancora abbonato, Apple TV+ offre una prova gratuita di 7 giorni, dopo i quali il servizio è disponibile a 9,99 euro al mese.