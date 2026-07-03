In queste settimane stanno circolando in rete svariate voci inerenti ai possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Le indiscrezioni sono tante, anche se non c’è nessuna conferma ufficiale in quanto ci vuole ancora tempo affinché lo staff prenda le sue decisioni e le comunichi ai telespettatori. Ad ogni modo, a tenere banco in queste ore è un rumor che riguarda un ex corteggiatore di questa edizione che si è appena conclusa. Il ragazzo in questione è Ernesto Passaro, ex corteggiatore e scelta di Cristiana Anania, ma non è tutto. In queste ore sono spuntati anche due nuovi nomi di persone note al pubblico.

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Ernesto Passaro starebbe supplicando per il Trono di Uomini e Donne: cosa è emerso

Il Trono di Uomini e Donne è una sedia molto ambita, in quanto è in grado di dare molta visibilità, oltre che, naturalmente, concedere l’opportunità di conoscere l’uomo o la donna della propria vita. Ad ambire a questo titolo sono spesso ex protagonisti della trasmissione. In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha rivelato un’indiscrezione su Ernesto Passaro, che di recente ha interrotto la relazione con l’ex tronista Cristiana Anania. Da quando la sua esperienza nel programma si è conclusa, così come la sua storia, il giovane sta dedicando molto tempo alla cura dei suoi social, che ormai sono diventati una sorta di book fotografico.

Ebbene, malgrado Ernesto abbia già un lavoro, in quanto svolge la professione di pompiere, sembra essere molto interessato al mondo della televisione e alla carriera nel mondo della moda e degli influencer. Per tale ragione, sembrerebbe che il giovane stia quasi supplicando la redazione di Uomini e Donne per far in modo che venga scelto come tronista della prossima edizione. Sempre stando a quanto rivelato da Venza, però, non sembra che la redazione sia molto propensa ad accogliere questa richiesta del ragazzo. Per il momento, però, Ernesto si è trincerato dietro un rigido silenzio, sta di fatto che non ha commentato in alcun modo i recenti pettegolezzi sul suo conto, né per confermarli né, tanto meno, per smentirli. Anche Cristiana non ha avuto nessuna reazione a riguardo.

Spuntano altri due nomi provenienti da Temptation Island

Questo, però, non è l’unico volto che potremmo rivedere a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Dopo la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, infatti, si sta facendo sempre più spazio sui social la volontà dei telespettatori di vedere sul Trono due dei fidanzati di questa edizione. Oltre a quelli già emersi nei giorni scorsi, i nomi più gettonati sono quelli di Giovanni e Cristian.I due hanno dei caratteri molto diversi tra di loro, tuttavia, hanno in comune il fatto che entrambe le fidanzate non si stanno comportando in maniera corretta nei loro confronti.

Le rispettive fidanzate di Giovanni e Cristian, ovvero Sabrina e Soraya, con i loro comportamenti stanno spingendo il pubblico sempre di più a schierarsi dalla parte dei due ragazzi. Naturalmente, prima di poter prendere qualunque decisione, bisognerà capire come si concluderanno le loro esperienze nel programma. In ogni caso, Maria De Filippi potrebbe seriamente mettere al vaglio queste ipotesi, considerando che in passato le sue scelte per quanto riguarda i tronisti sono spesso ricadute su protagonisti provenienti dal reality show incentrato sulle tentazioni.