Federico Mastrostefano è stato un protagonista indiscusso di questa edizione di Uomini e Donne. La sua esperienza si è poi conclusa a causa di alcuni impegni lavorativi che hanno reso incompatibile la sua presenza nel programma. Per fortuna, però, lontano dai riflettori ha conosciuto Valentina Sacco, una donna esterna al mondo della televisione, con cui ha avviato una relazione. In una recente intervista con il magazine della trasmissione, l’uomo ha fatto delle confessioni in merito al nuovo rapporto, ma ieri sera ha fatto una diretta Instagram in cui ha raccontato retroscena inediti sul programma. Il cavaliere ha parlato di alcuni esponenti della trasmissione, raccontando anche di alcuni momenti di tensione in studio che gli provocavano un certo sgomento e una certa paura. Ovviamente, poi, l’uomo ha parlato anche di Agnese De Pasquale e di altre donne con cui si è relazionato.

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I retroscena su Uomini e Donne di Federico Mastrostefano: momenti di paura e confessioni su alcuni protagonisti

Nel corso di una recente intervista con Opinionista Social, Federico Mastrostefano ha sviscerato nel dettaglio la sua seconda esperienza a Uomini e Donne in qualità di esponente del Trono Over. Il protagonista si è spesso contraddistinto per il suo relazionarsi a più donne contemporaneamente, cercando di incastrare le uscite come fossero appuntamenti di lavoro. Ebbene, durante l’intervista, Federico ha svelato di aver agito in questo modo semplicemente poiché condizionato dalla sua precedente esperienza da tronista. Lo scopo del programma è quello di trovare la persona giusta, quindi, abbreviare i tempi cercando di arrivare alla conclusione quanto prima era per lui la strategia migliore. Purtroppo, però, non ha funzionato, tant’è che ha lasciato il programma senza trovare la donna della sua vita. Il protagonista ha dichiarato di non aver mai agito in malafede.

Restando sempre ancorati alla sua esperienza in trasmissione, Mastrostefano ha svelato anche dei retroscena su alcuni protagonisti. In particolar modo, ha detto che in alcuni momenti aveva davvero paura, ovvero, quando si scontravano animatamente Sebastiano Mignosa e Arcangelo Passirani. La statura e i modi di fare di entrambi gli incutevano paura, al punto da temere che potessero sfociare in uno scontro fisico da un momento all’altro. In merito ad Alessio Pili Stella, invece, ha detto di reputarlo un uomo estremamente riservato. A tal proposito, ha svelato un aneddoto, ovvero, ha detto che, poco prima dell’inizio delle riprese, i protagonisti sono soliti prendere posizione e attendere. In questa fase, solitamente, ci si scambia una chiacchiera, si prende un caffè in compagnia, mentre Alessio era sempre sulle sue e non dava confidenza a nessuno.

Come ha reagito davvero all’uscita di Agnese e Roberto e come va con Valentina

Federico Mastrostefano, poi, ha parlato anche delle frequentazioni avute nel programma, soffermandosi soprattutto su Agnese De Pasquale. Sul suo conto ha speso solo belle parole, dicendo di reputarla una donna estremamente bella, sia esteticamente sia caratterialmente. Purtroppo, però, tra di loro è sempre mancato un terzo elemento che per Federico è fondamentale in un rapporto di coppia, ovvero, la chimica. Mastrostefano ha ammesso di essere andato avanti nella conoscenza in quanto sperava che, prima o poi, essa sarebbe scattata, ma non è mai accaduto. Quando poi Agnese è uscita dal programma con Roberto Priolo, Federico ha detto di aver provato un po’ di gelosia, tuttavia, conscio del fatto che tra di loro non ci sarebbe potuto essere null’altro, è stato felice per lei.

Passando alla sua attuale relazione, invece, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha svelato di essere riuscito a conciliare tutti e tre gli aspetti che cerca in una relazione, ovvero, attrazione fisica, mentale e chimica. Quando la relazione è venuta allo scoperto, però, non è stato facile per la donna, che è stata presa di mira sui social da molti hater che le hanno detto di non essere normale se sta con uno come Federico. Per fortuna, però, la donna è riuscita a farsi scivolare addosso le critiche e, attualmente, lei e il suo compagno sono una coppia felice e serena. Non resta che attendere per vedere se dureranno.