I fan di Uomini e Donne stanno attenzionando molto le coppie che sono nate sul finire di questa edizione del programma. Tra di esse c’è quella formata da Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. Di loro si è già parlato ampiamente nel corso di queste settimane, e adesso sono finiti nuovamente nel mirino a seguito di un grande traguardo che sta per raggiungere la dama. Debora ha scritto un libro intitolato “Un giorno in meno“, che sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2026. In tale testo la donna ha voluto parlare di alcune esperienze di vita vissute, in grado di mettere in evidenza un lato di sé mai mostrato prima d’ora. Si tratta di un momento molto importante per la donna, dunque, il pubblico si aspettava una certa partecipazione da parte di Alessio, ma tutto ciò non si sta verificando. Questo, dunque, sta facendo sorgere dei dubbi sulla coppia.

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L’assenza sospetta di Alessio Pili Stella in un momento molto importante per Debora Bragetti

In un rapporto di coppia sano e solido, di solito, ci si sostiene sia nei momenti difficili, sia in quelli belli e soddisfacenti. Proprio per tale ragione, i telespettatori di Uomini e Donne si sono insospettiti nel momento in cui Alessio Pili Stella è sparito in un momento molto importante per Debora Bragetti. Quest’ultima si sta preparando al lancio del suo libro, che sta pubblicizzando mediante i suoi social da un po’ di tempo. I suoi fan sono in ansia, in quanto non vedono l’ora che arrivi il grande giorno per poter finalmente acquistare il libro e leggerne il contenuto.

Di questo Debora è molto felice, sta di fatto che spesso risponde ai commenti degli utenti del web mostrandosi felice e grata per tutto l’affetto e la fiducia che sta ricevendo. Tra i tanti commenti e like, però, non compaiono quelli di Alessio, che dovrebbe in realtà essere in prima linea in questa circostanza. Il cavaliere sembra sparito dai social da un po’ di giorni. Anche il suo account è silente da un po’, cosa che sta fomentando i dubbi degli utenti del web. In molti stanno iniziando a fare domande ai diretti interessati per capire se stiano ancora insieme, oppure se sia successo qualcosa tra di loro.

Il silenzio della coppia di Uomini e Donne fomenta i dubbi

Alla luce di tutto questo, sarebbe opportuno che Alessio e Debora diano delle spiegazioni ai fan che hanno seguito con attenzione e partecipazione il loro percorso a Uomini e Donne, conclusosi con l’eclatante dedica del cavaliere per la sua dama. Ad ogni modo, almeno per il momento, nessuno di loro ha fornito spiegazioni a riguardo. Ricordiamo che Alessio non è mai stato eccessivamente attivo sui social, anche se di recente ha pubblicato dei contenuti, anche in compagnia di Debora, in cui ha mostrato un po’ della sua vita privata. In questo momento così bello e particolare per la donna, però, Alessio si è trincerato in un rigido silenzio, che sta fomentando dubbi e perplessità nei fan. Anche Debora non ha mai risposto a nessun commento a riguardo. Dunque, sarà solo un modo per non dare adito a pettegolezzi, o c’è qualcosa sotto? Il tempo scoprirà tutte le carte.