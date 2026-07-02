Mario Lenti, noto protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni sul programma e su alcuni protagonisti che ne fanno parte. L’uomo ha parlato di uno scontro con Gianni Sperti non andato in onda, di Cinzia Paolini, Gemma Galgani, dell’uscita dalla trasmissione di Alessio Pili Stella con Debora Bragetti e della reazione di sua figlia Claudia. Inoltre, l’uomo ha anche raccontato come trascorrerà le sue vacanze e quali sono i suoi progetti al momento.

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Mario Lenti e lo scontro inedito con Gianni Sperti a Uomini e Donne

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è presente un’intervista rilasciata da Mario Lenti in cui il cavaliere ha fatto delle confessioni molto interessanti sul programma. L’uomo è partito dal suo ritorno in studio dopo un periodo di assenza e delle molteplici critiche ricevute. A tal riguardo, ha detto di non biasimare gli opinionisti, in quanto è normale che facciano il loro lavoro. Tuttavia, in certe circostanze ha esortato Gianni Sperti ad andarci piano. Proprio a tal riguardo, Mario ha raccontato di un battibecco avuto con l’opinionista che non si è visto in tv. Nello specifico, durante un suo movimentato centro studio, Gianni lo ha attaccato come di consueto e Mario, a voce bassa, gli ha intimato di smetterla. L’opinionista, allora, gli ha chiesto cosa sarebbe successo se non avesse ascoltato il suo consiglio, e Mario ha replicato che lo avrebbe mandato a quel paese.

Le parole di Mario su Gemma Galgani e Cinzia Paolini

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, il cavaliere ha speso solo parole positive nei riguardi della donna, dichiarando di reputarla una splendida persona. Questa non è la prima volta in cui l’uomo parla così bene della Galgani, ragion per cui gli è stato chiesto se fosse possibile un riavvicinamento con lei. Sulla questione, però, Mario è stato drastico e categorico, asserendo di non provare attrazione per Gemma, ragion per cui, se si avvicinasse a lei, la prenderebbe solo in giro.

Diverso, invece, è stato il discorso fatto su Cinzia Paolini. Tra i due, infatti, c’è sempre stata una forte intesa, ma secondo Mario la dama è un po’ confusa. Anche in merito alla sua uscita dal programma con Marco Troiani, Lenti ha detto che Cinzia deve capire bene cosa vuole dalla vita. In ogni caso, l’uomo ci ha tenuto a specificare di non avere minimamente intenzione di interferire nel loro rapporto, piuttosto, lascerà che le cose scorrano tranquillamente e seguano il loro corso naturale. A tal proposito, ha asserito di non aver più risentito la donna e di non avere intenzione di scriverle. Malgrado questo, però, continua a reputarla una splendida persona, brillante, ironica, intelligente, un arcobaleno pieno di colori, imprevedibile e inafferrabile.

La reazione di Claudia Lenti all’uscita da UeD di Alessio e Debora e i progetti di Mario

Durante l’intervista, poi, Mario Lenti ha affrontato anche un’altra questione, ovvero l’uscita da Uomini e Donne di Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. Ebbene, a tal proposito, si è soffermato soprattutto sulla reazione di sua figlia Claudia Lenti, ex di Alessio. La donna ha la sua vita, quindi non è rimasta minimamente scalfita dalla cosa, in ogni caso, è contenta se Alessio abbia trovato la sua serenità.

Infine, poi, parlando della sua estate e dei suoi progetti futuri, Mario ha spiegato di essere molto impegnato con il lavoro ultimamente. Appena potrà, però, ha intenzione di trascorrere qualche giorno sul Lago di Garda per rilassarsi. In merito all’amore, al momento non c’è nessuna donna nella sua vita e nessuna persona che gli interessi. L’uomo ha ribadito di non avere l’ossessione di trovare a tutti i costi qualcuno. Se arriverà, bene, altrimenti è comunque sereno e appagato anche così.