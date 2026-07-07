A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano di certo. Ogni anno, Maria De Filippi tira fuori qualche asso nella manica per stupire il pubblico da casa e intrattenerlo mantenendo alto il livello di curiosità e attenzione. Basti pensare a quando ha deciso di porre Tina Cipollari sul Trono, dando luogo ad uno spazio estremamente divertente ed esilarante. Ebbene, stavolta potrebbe toccare ad un altro volto iconico del programma ricoprire questo ruolo, ovvero Gemma Galgani.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

La possibile “ascesa” al Trono di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tra i volti storici di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quello di Gemma Galgani. La donna è divenuta ormai un pilastro della trasmissione, al punto da ritenerla parte integrante dello staff. In tutti questi anni si è cimentata in numerose conoscenze, più o meno lunghe o importanti, ma nessuna di esse ha portato la dama a colmare il suo esasperato bisogno d’amore. Proprio per tale ragione, sul web sta circolando una voce che prevederebbe un colpo di scena. Maria De Filippi potrebbe tentare il tutto per tutto per riuscire a far trovare a Gemma l’amore, ovvero porla sul Trono. Non sarebbe la prima volta che a un esponente del Trono Over venga data questa opportunità. Le stesse sorti, infatti, sono capitate anche a Ida Platano che, a suo tempo, diede luogo ad un percorso estremamente movimentato. Purtroppo, però, per lei le cose non si conclusero con alcuna scelta. Ebbene, nel momento in cui ha iniziato a trapelare questa voce, che nello specifico è stata divulgata sul profilo Instagram di Opinionista Social, molti utenti del web hanno commentato la faccenda facendo delle previsioni, ovvero immaginando per Gemma le stesse sorti di Ida.

La reazione degli utenti del web e il collegamento con Giorgio Manetti

L’influencer ha dichiarato che l’ipotesi di vedere Gemma Galgani sul Trono di Uomini e Donne potrebbe concretizzarsi già da questo settembre. Ad ogni modo, per il momento, non vi è alcuna conferma da parte dello staff del programma. In ogni caso, la sola idea che questo possa verificarsi sta scatenando l’opinione pubblica. La maggior parte dei fan della trasmissione sperano che questo non accada, in quanto sono convinti che sarebbe un percorso del tutto inutile, che si concluderebbe con un nulla di fatto. Altri, invece, sperano che Gemma sparisca proprio dal programma, lasciando posto a persone realmente intenzionate a trovare l’amore. Altri, ancora, hanno posto l’accento su un argomento alquanto intrigante, ovvero il possibile ritorno di Giorgio Manetti. In questi giorni si è parlato di un ipotetico riavvicinamento tra la donna e il Gabbiano, dunque la possibile “ascesa” al Trono di Gemma potrebbe spingere Giorgio a tornare. Ad ogni modo, tutto resta nella sfera delle ipotesi, delle speranze o degli incubi per alcuni, dunque non resta che attendere per vedere cosa succederà.