Dopo Flavio Ubirti, anche Cristiana Anania si appresta a compiere la sua scelta a Uomini e Donne. Nel corso di una delle ultime registrazioni effettuate, ovvero quella del 5 gennaio 2026, la tronista ha annunciato di essere pronta a concludere il suo percorso scegliendo uno tra Federico Cotugno ed Ernesto Passaro. Ma quando sarà effettuata la registrazione in questione, e chi potrebbe essere la sua scelta? Sul web sono apparsi dei dettagli.

Quando verrà registrata la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

Cristiana Anania sta per fare la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo aver eliminato Simone, il quale è passato al Trono di Sara Gaudenzi, Cristiana è rimasta con Federico ed Ernesto. Con entrambi ci sono spesso stati degli alti e bassi, sta di fatto che in più occasioni la tronista si è trovata nella posizione di doverli andare a recuperare per farli tornare. Adesso, però, i giochi sono quasi fatti. La Anania in questi giorni registrerà le esterne di una giornata con entrambi i corteggiatori, dove avrà modo di confermare la sua preferenza o, eventualmente, stravolgere le carte in tavola.

Il pubblico da casa dovrà attendere ancora qualche giorno prima di scoprire su chi ricadrà la scelta di Cristiana. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono previste per lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026. Le riprese di lunedì dovrebbero essere focalizzate su altri argomenti inerenti la trasmissione, mentre quelle di martedì pare saranno quelle dedicate alla scelta di Cristiana.

Chi sceglierà Cristiana tra Ernesto e Federico?

In merito al momento in cui tutto ciò andrà in onda, invece, occorrerà attendere ancora alcune settimane. La prossima settimana, infatti, dal punto di vista delle puntate di Uomini e Donne, sarà trasmessa la scelta di Flavio Ubirti, la quale è stata registrata il giorno 15 dicembre. Considerando il divario tra registrazioni e messe in onda, dunque, è opportuno mettersi l’anima in pace e aspettare che passino diverse settimane prima di vedere in tv la scelta di Cristiana.

Passando, invece, alle previsioni di quello che potrebbe accadere, appare alquanto complicato ipotizzare chi possa essere la scelta. In molti credono che, alla fine, Cristiana deciderà di seguire l’istinto, la passione, le reazioni di pancia, arrivando quindi a preferire Ernesto Passaro, con il quale ci sono stati spesso scontri particolarmente accesi. Il ragazzo, nella puntata andata in onda ieri, è arrivato addirittura a “minacciare” la tronista di risponderle “no” se fosse lui la scelta. Per contro, invece, c’è chi ritiene che la giovane abbia approfittato di questo periodo di lontananza da UeD per riflettere sul suo futuro e sul tipo di rapporto che vorrebbe, magari meno intriso di scontri e polemiche, arrivando quindi ad optare per Federico Cotugno. Anche con quest’ultimo ci sono state delle discussioni, ma meno impattanti e provanti di quelle avute con Ernesto.