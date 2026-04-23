La registrazione del 22 aprile 2026 di Uomini e Donne ha visto Cinzia Paolini e Marco nuovamente al centro della scena. Poi c’è stato il ritorno di due protagonisti, i quali hanno dato un annuncio a tutti i presenti. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno si è trovato a fare i conti con una decisione inaspettata di Elisa Leonardi.

Anticipazioni Trono Over UeD: Cinzia “studia” Marco, torna una coppia per un annuncio

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati svariati colpi di scena sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine. Cinzia Paolini e Marco sono tornati a centro studio, dopo che nella registrazione del 21 aprile il cavaliere era stato oggetto di una pesante segnalazione. Cinzia ha spiegato di non avere intenzione di interrompere la conoscenza con il cavaliere, ma di volergli dare un’altra chance. Tuttavia, la donna ha precisato che, prima di uscire dal programma insieme a lui, vuole esserne sicura, quindi, ha detto che nelle prossime settimane analizzerà i comportamenti di Marco e valuterà il da farsi.

Nel corso della registrazione, poi, sono tornati due protagonisti, che avevano lasciato il programma la volta precedente, stiamo parlando di Giada e Nicola. I due erano usciti separatamente, dunque, a distanza di 24 ore, hanno deciso di mettere nuovamente piede in trasmissione per dichiarare di essersi incontrati e parlati e di aver maturato la decisione di darsi una chance, dunque, stavolta hanno lasciato il programma come coppia.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Ciro Solimeno costretto a scegliere?

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della registrazione del 22 aprile rivelano che Ciro Solimeno ha fatto i conti con una decisione inaspettata di Elisa Leonardi. Maria De Filippi ha comunicato al tronista che la ragazza ha deciso di abbandonare la trasmissione, sta di fatto che non si è presentata in puntata. Ciro è rimasto spiazzato, in quanto ha asserito che non si aspettava un simile gesto dalla ragazza a questa altezza del percorso. Nonostante questo, però, Solimeno non ha preso subito la decisione di andare a riprendere la ragazza, ma ha preferito lasciare lo studio in quanto turbato dalla situazione. Solimeno ha spiegato di avere bisogno di tempo per riflettere su quale sia la scelta migliore da prendere.

Martina Calabrò, dal canto suo, ha detto che rimarrebbe molto male se Ciro dovesse decidere di andare a riprendere Elisa. Sulla faccenda è intervenuto anche Gianni Sperti, il quale si è schierato dalla parte di Elisa, asserendo di trovarsi d’accordo con lei in quanto, dopo il modo in cui il tronista l’ha trattata nella scorsa registrazione, fosse del tutto giustificato il suo risentimento. Ad ogni modo, Ciro si trova in una situazione difficile, con le spalle al muro. Se deciderà di andare a riprendere Elisa, potrebbe voler dire che sia lei la sua scelta, altrimenti non avrebbe senso il suo gesto a quest’altezza del percorso. Per contro, se non andrà a riprenderla, dovrà scegliere inevitabilmente Martina, perdendo tuta la suspense che solitamente accompagna il momento della scelta.