L’uscita improvvisa di Mario Lenti da Uomini e Donne senza una spiegazione da parte del diretto interessato ha suscitato un certo sgomento. Ormai è passato circa un mese dalla sua decisione e, fino a questo momento, il cavaliere non era mai intervenuto in prima persona per raccontare la sua versione dei fatti, cosa che ha deciso di fare in una recente intervista. In tale occasione, Mario ha svelato nel dettaglio cosa l’abbia spinto ad uscire dal programma, le modalità con cui il tutto è accaduto, poi ha lanciato delle stoccate contro Gianni Sperti, e non solo. Il protagonista ha speso anche parole su alcuni protagonisti del parterre, quali Cinzia Paolini, Gemma Galgani e Alessio Pili Stella.

Mario Lenti svela tutti i dettagli sul suo addio a Uomini e Donne e sulla nuova relazione

Intervista fervida di contenuti quella rilasciata da Mario Lenti nel corso dell’ultima puntata pubblicata di Casa Lollo. L’ormai ex cavaliere di Uomini e Donne ha chiarito meglio i motivi della sua uscita di scena. Inizialmente, il protagonista aveva chiesto alla redazione qualche settimana di pausa a causa di alcuni impegni lavorativi molto importanti. Durante questo periodo, però, è stato contattato da una signora, che ha avuto modo di conoscerlo mediante Uomini e Donne. La donna in questione si è subito detta interessata a lui, ma Mario, conscio di non poter avere conoscenze al di fuori del programma, ha invitato la donna a venire in trasmissione per corteggiarlo. La signora si è rifiutata, dicendo di non essere avvezza alle telecamere, così i due, poco alla volta, hanno iniziato a sentirsi, fino ad arrivare al punto di vedersi e avviare una frequentazione.

Nel momento in cui si è verificato tutto questo, Mario ha comunicato alla redazione l’accaduto determinando, così, la sua uscita dal programma. Attualmente, Lenti e questa persona si stanno ancora frequentando. Il cavaliere ha ammesso di reputarla una donna che rispecchia tutti i suoi canoni. A quanto pare, dunque, l’uomo sembra sia riuscito a trovare “la persona giusta” grazie a Uomini e Donne, anche se non direttamente nel programma. Mario, infatti, ha escluso la possibilità di tornare nel parterre.

Le stoccate di Mario contro Gianni Sperti e Cinzia Paolini

Tornando alla sua esperienza a Uomini e Donne, Mario Lenti ha detto di conservare uno splendido ricordo. L’unico suo rammarico, che in più occasioni l’ha fatto rimanere male, è stato l’atteggiamento di Gianni Sperti nei suoi riguardi. Mario, infatti, ha accusato l’opinionista di averlo spesso preso di mira, con il solo scopo di provocarlo e di animare la situazione in studio. Lenti ha detto di essere conscio che questo faccia parte del suo lavoro, che peraltro svolge molto bene, tuttavia, in certe circostanze crede che abbia esagerato. Su Maria De Filippi ha detto di reputarla una persona geniale e super attenta, in grado di cogliere ogni minimo dettaglio in studio e di non farsi sfuggire nulla.

Passando a Cinzia Paolini, invece, la dama con cui si stava paventando un’ipotesi di uscita insieme dal programma, Mario ha detto di reputarla una bella persona, ma un po’ ambigua. Non sa per quale ragione, ma ogni volta che i due si ritrovavano in puntata, la donna finiva sempre per distorcere la realtà, enfatizzando cose, situazioni ed emozioni. Proprio alla luce di questo, Mario ha ammesso di non credere del tutto al forte interesse che la donna aveva dichiarato di nutrire nei suoi confronti. In merito alla conoscenza che Cinzia ha avviato con Marco, invece, il cavaliere ha ammesso di credere che lui non le piaccia abbastanza, altrimenti la donna non avrebbe tirato in ballo la “delusione” subita da lui.

Parole su Gemma Galgani e confessioni inattese su Alessio Pili Stella

Un’altra dama con cui Mario ha avuto una conoscenza, piuttosto travagliata, è stata Gemma Galgani. Sul suo conto il cavaliere ha speso solo parole positive, dichiarando di reputarla una donna splendida, ma confermando di non averla mai vista come ipotetica donna da avere al suo fianco. Per tale ragione, ha detto di essere stato frainteso, poiché la dama ha confuso il suo senso di protezione nei suoi riguardi, per interesse sentimentale. Infine, Mario ha speso anche delle parole sul suo ex genero, ovvero Alessio Pili Stella. Malgrado come si sia conclusa la storia con sua figlia Claudia, Mario ha ammesso di essere rimasto in buoni rapporti con il cavaliere. In occasione del loro primo incontro a UeD, infatti, i due si sono anche stretti la mano, ma non hanno minimamente parlato del loro rapporto pregresso. Mario ha concluso l’intervista dicendo di augurare ad Alessio di uscire dalla trasmissione con Debora, in quanto li reputa una bella coppia.