La messa in onda del 23 aprile di Uomini e Donne è cominciata con una coppia che ha lasciato il programma, ovvero Sebastiano Mignosa e Simona. Poi si è passati alla frequentazione tra Marina Brachetta e Giancarlo, i quali sono stati presi di mira dagli opinionisti.

L’uscita da Uomini e Donne di Sebastiano e Simona: tra polemiche e accuse

Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne si è partiti con un colpo di scena. Al centro dell’attenzione ci sono stati Sebastiano Mignosa, Elisabetta Gigante, Simona e Michele. Si è cominciato parlando di alcune conversazioni che ci sono state tra Sebastiano ed Elisabetta nelle quali lui avrebbe lasciato intendere di tenerci ancora alla donna, fino al punto di dirle di essere pronto ad uscire dal programma con lei. In puntata, però, Sebastiano ha ridimensionato un po’ il tutto, asserendo di reputare Elisabetta troppo altalenante, ragion per cui non ha intenzione di proseguire questi tira e molla con lei. La discussione si è protratta per un po’ di tempo, fino al punto in cui Maria De Filippi ha chiesto ai due cosa volessero fare, e lui ha confermato di voler chiudere e di essere intenzionato a proseguire solo con Simona. Quest’ultima, però, non è apparsa molto contenta del comportamento dell’uomo, sta di fatto che ha detto di non essere disposta ad accettare questa situazione, tant’è che ha lasciato lo studio.

Sebastiano ha immediatamente deciso di seguirla, così i due hanno avuto un confronto dietro le quinte. In quella circostanza, la donna ha spiegato di voler lasciare il programma, in quanto non ce la fa più a rimanere in tale contesto. Lui, allora, senza pensarci due volte, ha detto di voler uscire dal programma con lei. I due si sono baciati, per poi rientrare in studio e salutare tutti. Gli opinionisti hanno ironizzato sulla faccenda, alludendo al fatto che questa storia non durerà affatto a lungo. Nonostante i dubbi, i due hanno lasciato la trasmissione insieme. Successivamente si è parlato di Michele ed Elisabetta. Lei si è detta molto interessata a lui, mentre il cavaliere ha spiegato di reputare la donna una persona interessante e intelligente. Nonostante queste qualità, però, il cavaliere ha dichiarato di non voler proseguire la conoscenza con lei, ma di volersi concentrare sulla conoscenza con Cristina Tenuta. Questi ultimi due, così, hanno ballato insieme, mentre Elisabetta ha scelto di ballare con Antonio.

Marina e Giancarlo sotto attacco

I riflettori si sono spostati su Marina Brachetta e Giancarlo. I due stanno uscendo da un po’ di tempo, anche se non è ancora scattato un bacio vero e proprio. La donna ha spiegato che lui le ha “rubato” un bacio sulle labbra mentre si stavano salutando dopo una cena. Tina Cipollari ha subito preso la parola per attaccare la dama dicendole di non essere interessata al cavaliere. Anche quest’ultimo, però, è apparso alquanto freddo, cosa che ha spinto l’opinionista a dubitare anche del suo interesse. I due si sono difesi dicendo di aver intrapreso una conoscenza da poco, dunque, avranno modo eventualmente di donarsi dimostrazioni reciproche.

Dopo poco si è aperto un dibattito altrettanto acceso nel momento in cui è emerso che Stefano e Marina si stiano ancora sentendo. Questo ha acceso dei dubbi in Giancarlo e anche in Maria, la dama che sta uscendo con Stefano. Alla fine, allora, i due sono convenuti sulla decisione di smettere di sentirsi. In molti, però, hanno notato che è come se entrambi stessero facendo di tutto per reprimere un interesse reciproco ed eludere gli attacchi.