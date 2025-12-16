Lunedì 15 dicembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. In tale occasione, Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta, come già preannunciato in precedenza. Al Trono Over, però, ci sono stati dei momenti emotivamente molto toccanti che hanno riguardato alcuni protagonisti, tra cui Gemma Galgani.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne: la scelta di Flavio Ubirti, e le reazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 15 dicembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Flavio Ubirti ha compiuto la sua scelta. Come di consueto si è partiti dal recap dei momenti più salienti dei percorsi fatti sia con Nicole Belloni, sia con Martina Cardamone. Successivamente, poi, si è passati alle esterne di una giornata. Martina ha portato Flavio nella sua città, dove gli ha fatto vedere la sua casa, poi sono andati al mare e lei gli ha fatto conoscere sua nonna. Nicole, invece, lo ha portato in montagna, e anche lei gli ha presentato la nonna, poi si sono spostati sulla neve. Durante tale esterna, lei gli ha regalato un bracciale.

Giunto il momento della scelta, poi, Flavio ha ballato prima con Gemma Galgani, successivamente ha parlato con Martina, a cui ha comunicato di non essere la sua favorita. Lei è rimasta visibilmente delusa, tuttavia, un po’ se lo aspettava. Nonostante tutto, ha augurato a Flavio il meglio. Una volta giunto il momento di Nicole, poi, il tronista ha spiegato che, inizialmente, era più proiettato verso Martina, ma successivamente si è ricreduto sull’influencer milanese. Il giovane ha tirato fuori la lettera che lei gli scrisse, ed ha chiosato dicendo: “Ciò che siamo, lo voglio vivere“. La scelta si è poi conclusa con un ballo sotto le note di “Unico Amore” di Mina, con tanto di cascata di petali rossi. Degli altri tronisti non si è parlato.

Spoiler Trono Over UeD: duro momento per Gemma, colpi di scena e decisioni

In merito al Trono Over di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della registrazione di ieri rivelano che Gemma Galgani ha vissuto un momento molto provante. In una scorsa registrazione, Mario Lenti aveva mostrato un certo interesse nei riguardi della dama, confondendola e spingendola a credere che tra di loro ci fosse ancora una possibilità. Nella registrazione in questione, però, il cavaliere ha fatto dietrofront ed ha ammesso di non nutrire alcun sentimento per lei arrivando a chiudere definitivamente ogni tipo di contatto con la Galgani. Questo è stato un duro colpo per la dama torinese che, ancora una volta, si è trovata a raccogliere i cocci di una possibile relazione andata in frantumi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A gran sorpresa, poi, Carlo ha portato un mazzo di fiori a Sabrina, che in precedenza aveva deciso di chiudere con lui. La donna è rimasta spiazzata ed ha ammesso che la situazione sia particolare. La Zago, nel frattempo, sta continuando ad uscire con Lorenzo, un nuovo cavaliere, ed ha accettato anche la visita di un altro uomo. I presenti in studio l’hanno un po’ attaccata, ma lei ha ammesso che, prima di sbilanciarsi, preferisce valutare tutte le possibilità questa volta. Mario e Maria G. hanno interrotto la conoscenza. Il cavaliere ha chiesto di richiamare Isabella, una dama che era scesa per lui in una precedente puntata, ma che lui aveva mandato via per rispetto di Maria.

Gianmaria ha iniziato ad uscire con una dama di nome Maria, che in precedenza si era rapportata con Alessio Pili Stella. La donna, però, ha manifestato la sua volontà di proseguire solamente con Gianmaria, interrompendo ogni tipo di rapporto con Alessio. Tra Arcangelo e Magda le cose stanno andando nel migliore dei modi. Sebastiano, però, non ha potuto fare a meno di intervenire per mettere in guardia la dama e invitarla a non fidarsi del cavaliere.