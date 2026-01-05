Il 2025 si è concluso con i fuochi d’artificio per Flavio Ubirti, il quale ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Nicole Belloni, la quale gli ha risposto di sì. Fino alla messa in onda della scelta, però, i due protagonisti non possono pubblicare alcun contenuto inerente la loro vita sentimentale, sta di fatto che non ci sono informazioni ufficiali in merito a come abbiano trascorso queste vacanze di Natale. Ad ogni modo, pare che non manchi molto alla messa in onda della scelta di Flavio e, di conseguenza, al momento in cui i due saranno liberi di esprimersi come meglio credono mediante i social.

Ecco quando dovrebbe andare in onda la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Mercoledì 7 gennaio 2026 tornerà in onda Uomini e Donne con nuove e sfavillanti puntate, mentre oggi, lunedì 5 gennaio, inizieranno le nuove registrazioni. Questa settimana andranno in onda i contenuti che sono stati registrati tra l’1 e il 2 dicembre 2025. A seguire, poi, verranno recuperati i contenuti che sono stati ripresi il giorno 9 dicembre. La scelta di Flavio Ubirti, invece, è stata registrata il giorno 15 dicembre.

Facendo un breve calcolo delle puntate che mancano da trasmettere, dunque, sembra proprio che la data della messa in onda della scelta del tronista cada nella prossima settimana, più precisamente tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio. Questo, ovviamente, a patto che Maria De Filippi non decida di cambiare le carte in tavola dedicando alla conclusione del percorso di Flavio un’attenzione particolare.

Come stanno andando le cose tra Flavio e Nicole dopo un mese

Flavio Ubirti e Nicole Belloni, dunque, sono una coppia da quasi un mese. Come già anticipato, i due non possono pubblicare alcun contenuto inerente il loro rapporto, tuttavia, alcuni indizi sono stati comunque captati mediante i social. In occasione degli auguri di Capodanno, infatti, Nicole ha pubblicato una Instagram Storie alquanto esaustiva, in cui ha riassunto con delle emoticon gli ultimi anni della sua vita.

Particolare attenzione è data al 2024, a cui è stata assegnata l’emoticon di un cuore nero, come se fosse morto. Il 2025, invece, si è beccato un cuore fasciato, come se poco alla volta le ferite si stessero rimarginando. Il 2026, in conclusione, è contraddistinto da un cuore che rifiorisce, sintomo del fatto che le cose nella vita di Nicole, dal punto di vista sentimentale ovviamente, stiano andando nel migliore dei modi. Non resta che attendere la prossima settimana, dunque, per vedere come Flavio e Nicole decideranno di condividere sui social il loro rapporto.