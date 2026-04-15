Oggi, mercoledì 15 aprile, a Uomini e Donne si è parlato di Cinzia Paolini e Marco, i quali hanno attaccato Barbara De Santi a causa di un messaggio. Sabrina Zago e Davide, invece, hanno interrotto la conoscenza, mentre Ciro Solimeno ha fatto uno sgarro ad Elisa Leonardi.

Cinzia Paolini e Marco contro Barbara De Santi a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una discussione molto accesa tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi. La prima ha esordito dicendo che Barbara aveva mandato un messaggio a mezzanotte a Marco piuttosto lungo, nel quale la donna ha accusato l’uomo di essere stato irriconoscente nei suoi riguardi, dopo che lei l’ha sempre difeso, mentre lui l’ha più volte zittita. Cinzia ha commentato e criticato ogni singola frase contenuta all’interno di quel messaggio ed ha accusato Barbara di essere invadente e di intromettersi in situazioni che non la riguardano. Gli opinionisti si sono schierati dalla parte della De Santi, in quanto non ci hanno visto nulla di particolarmente compromettente in quanto scritto. Anche il pubblico ha appoggiato Gianni Sperti e Tina Cipollari applaudendo ai loro interventi contro Cinzia.

Successivamente, Barbara è tornata nuovamente sulla questione spiegando che il motivo per cui ha deciso di mandare quel messaggio risiede nel fatto che ci è rimasta molto male quando Marco, nella scorsa puntata, le ha detto di stare zitta. Nonostante questo, Cinzia e Marco hanno continuato a dire alla donna di farsi gli affari propri. Soprattutto la Paolini ha ammesso di essersi sentita offesa da quel messaggio nel quale, implicitamente, Barbara ha attaccato anche lei.

Cinzia legge il messaggio che Barbara ha mandato a Marco! pic.twitter.com/k9jj40gHX7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2026

Ciro Solimeno bidona Elisa per uscire con Martina a UeD

Dopo tale blocco piuttosto movimentato, Maria De Filippi è passata direttamente al Trono Classico. Dopo la scorsa puntata, Ciro Solimeno aveva deciso di uscire con Elisa Leonardi. Martina Calabrò, però, ha chiesto di poter incontrare il tronista e lui ha scelto di accettare annullando, di conseguenza, l’esterna con Elisa, facendola rimanere molto male. Nel corso dell’esterna con Martina, i due hanno litigato in maniera piuttosto animata ma, con il passare del tempo, sono riusciti a calmarsi e a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che si sono abbracciati e baciati.

In studio, Elisa si è molto arrabbiata ed è arrivata addirittura a dire che, ad oggi, sarebbe un “no” in caso di scelta. Poi ha attaccato Martina accusandola di essersi comportata come una bambina capricciosa rubandole la scena. Ciro ha specificato che, in quel momento, ha ritenuto opportuno chiarire la situazione con la Calabrò, che ha visto particolarmente provata e insicura circa l’interesse di lui verso di lei. Alla fine, poi, Ciro ha voluto ballare con la Leonardi.

Maria De Filippi censura Sabrina Zago

A seguire, si è tornati a parlare di Trono Over con Sabrina Zago e Davide. La donna ha rimproverato il cavaliere accusandolo di essere un uomo un po’ freddo e poco allegro. Lui ha ammesso che questo sia un suo tratto caratteriale in quanto nella vita è sempre stato abituato a comportarsi in maniera piuttosto rigida. Allo scopo di rendere la situazione più chiara, Sabrina ha raccontato un episodio. Dopo una serata trascorsa insieme, lei aveva deciso di accoglierlo nella sua camera d’hotel in abbigliamento un po’ succinto nella speranza di avere un’intimità con lui. Il cavaliere, però, pare abbia frainteso la cosa, sta di fatto che, invece di lasciarsi andare con la donna, non ha fatto altro che parlare. Lei, allora, si è stufata ed ha sbottato, al punto che lui ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza in quanto ha capito che i due non siano compatibili.

Durante il racconto, Maria De Filippi è intervenuta più volte per censurare alcuni dettagli del racconto, in modo da non entrare troppo nello specifico, cosa che ha fatto alterare Tina Cipollari che, invece, avrebbe voluto sapere tutto nel dettaglio. Gli opinionisti si sono schierati dalla parte di Sabrina, accusando Davide di non essere abbastanza interessato alla donna. Per il cavaliere è arrivata una nuova dama, che lui ha accettato di conoscere molto volentieri.