La puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 gennaio, è cominciata con un blocco molto difficile per Gemma Galgani, la quale si è trovata a fare i conti con la prima delusione dell’anno nuovo, almeno dal punto di vista delle messe in onda. Al Trono Classico, poi, c’è stato un colpo di scena ai Troni di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

Nuova cocente delusione per Gemma Galgani, Mario Lenti asfaltato a Uomini e Donne

Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti era sembrato intenzionato a riprendere la conoscenza con Gemma Galgani, cosa che ha mandato in tilt la donna. Quest’oggi, però, è arrivata una scottante delusione per la dama. Quest’ultima, infatti, ha scoperto che Mario sia uscito anche con un’altra donna chiamata Maria G. con cui è scattato anche un bacio. Gemma è rimasta profondamente delusa da questa scoperta. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro Mario, accusando il cavaliere di aver illuso per l’ennesima volta Gemma, sfruttando l’interesse che la donna ha per lui per creare delle dinamiche a centro studio.

Lui ha provato a smentire, ma poi ha detto delle frasi che hanno scatenato le ire degli opinionisti. Mario, infatti, ha invitato Gemma a prendere il loro “rapporto” un po’ più alla leggera, cosa che ovviamente una donna molto presa non è in grado di fare. Gianni, così, ha mandato a quel paese il cavaliere, mentre Tina gli ha dato dello “str**zo”. Gemma, dal canto suo, non ha potuto fare altro che lasciarsi scappare qualche lacrima, mentre Maria De Filippi l’ha invitata a chiudere definitivamente questa conoscenza.

Edoardo attaccato, Simone passa dal trono di Cristiana a quello di Sara, Ernesto paventa un “no”

L’attenzione si è poi spostata su un altro protagonista che ultimamente sta generando particolare sgomento a Uomini e Donne, ovvero, Edoardo. Il cavaliere sta uscendo con Paola, con la quale si è trovato molto bene. Tra di loro ci sono stati solo degli abbracci, in quanto entrambi hanno preferito non bruciare le tappe. Durante tale blocco è intervenuta Rosanna Siino, la quale ha attaccato Edoardo riportando un brutto gesto che avrebbe compiuto il cavaliere nei suoi riguardi.

Successivamente si è passati a Cristiana Anania. Prima di entrare nel vivo delle dinamiche, Maria ha mandato in onda un filmato nel quale Simone si è avvicinato a Sara Gaudenzi nella scorsa puntata per parlare di quanto accaduto in studio. Il giovane ha ammesso di essere incuriosito anche da Sara, ragion per cui, Cristiana lo ha invitato a concentrarsi solo sulla Gaudenzi, in quanto non ha apprezzato il suo comportamento. A seguire, poi, Cristiana si è confrontata con Ernesto, che la scorsa volta era andato via dopo aver visto il bacio tra la tronista e Federico. Ernesto è apparso ancora adirato, sta di fatto che ha anche “minacciato” di essere un “no” in caso di scelta. Alla fine Cristiana ha ballato con Federico.