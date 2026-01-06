Lunedì 5 gennaio 2026 sono finalmente ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne. Le dinamiche trattate sono state davvero molteplici, sia in merito al Trono Over sia per quanto riguarda il Classico. Con particolare riferimento ai più giovani, Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, mentre Sara Gaudenzi ha detto addio ad un corteggiatore molto amato. Per quanto riguarda gli Over, invece, ci sono state dichiarazioni inaspettate, uscite mancate, due di picche e molto altro.

Mario Lenti crea il caos a Uomini e Donne, Rosanna Siino si dichiara per un cavaliere

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 5 gennaio 2026 riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mario Lenti sta frequentando una dama di nome Isabella. Tra i due le cose pare stiano andando molto bene, sta di fatto che durante un’esterna è scattato anche un bacio. La situazione, però, si è drasticamente raffreddata nel momento in cui la dama ha scoperto in studio che Mario sia uscito anche con Magda, con la quale c’è stato anche un bacio. Mario ha provato a ridimensionare quanto accaduto con Magda, facendo rimanere molto male la donna, ma questo non è servito a placare la rabbia di Isabella.

A complicare ulteriormente la situazione, poi, ci ha pensato Mario, il quale ha rivelato di nutrire ancora un interesse per Cinzia Paolini. Quest’ultima, però, ha ribadito di non voler avere nulla a che fare con lui. A gran sorpresa, poi, Rosanna Siino si è dichiarata per Alessio Pili Stella, invitandolo ad uscire a cena insieme. Lui, in un primo momento, è apparso piuttosto titubante, ma poi ha deciso di dare alla dama una chance, anche perché in questi giorni ha molto pensato a lei.

Spoiler registrazione 5 gennaio Trono Over: Sabrina rifiuta di uscire, cavaliere sotto accusa

La frequentazione tra Carlo e Sabrina Zago sta procedendo a gonfie vele, al punto che il cavaliere le ha addirittura chiesto di uscire dal programma insieme. Sabrina, però, ha rivelato di non sentirsi pronta a compiere di già questo passo così importante, sta di fatto che ha rifiutato la proposta del cavaliere, decidendo di continuare a conoscere anche Cristian, ma non solo. Per la donna è sceso anche un nuovo spasimante, ma lei ha deciso di non tenerlo. Tra Edoardo e Paola la frequentazione sta procedendo, tuttavia, nel momento in cui per il cavaliere sono arrivate tre nuove dame, e lui ha deciso di tenerne una, chiamata Sabrina, Paola si è molto arrabbiata. Sulla faccenda è intervenuta anche Barbara De Santi, che ha manifestato dubbi sull’onestà dei sentimenti dell’uomo.

Infine, sempre per quanto riguarda il Trono Over, si è parlato di Sebastiano ed Elisabetta. Il cavaliere ha passato dieci giorni a casa della donna, ma poi tra di loro è sorta una divergenza molto importante. L’uomo desidererebbe dormire con la dama, mentre lei ha ammesso di preferire mantenere questi spazi separati. Lui, allora, ha deciso di conoscere una nuova donna venuta per lui di nome Manuela. Questa decisione, ovviamente, ha deluso molto Elisabetta.

Anticipazioni Trono Classico UeD: scelta annunciata e clamoroso addio

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della registrazione del 5 gennaio 2026 rivelano che Cristiana Anania ha annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta. Per il momento farà le esterne di un giorno con Federico e con Ernesto, e poi arriverà ad una decisione.

Al Trono di Sara Gaudenzi, invece, il clima è stato decisamente più movimentato. Marco è tornato in studio per confermare la sua volontà di eliminarsi. Il giovane ha ammesso di non aver pensato alla tronista in questi giorni, ragion per cui vuole andare via. Lei, ovviamente, ha detto di non voler trattenere nessuno, quindi ha accettato la decisione del ragazzo di andarsene. Momenti concitati anche con Jakub. Dopo uno scontro avvenuto dietro le quinte, il ragazzo non si è presentato in studio. La tronista ha palesato la volontà di andare a riprenderlo. Nel frattempo, Sara sta uscendo anche con Simone, con il quale si sta trovando molto bene. La sua scelta, dunque, pare ricadrà su uno dei due.